Події 9 березня: не принюхуйтеся, майданом не пахне

Сутички у Черкасах. Скрін-шот з відео

Для того, щоби протест виріс в український Майдан необхідна умова - підтримка столиці. Ви вірите, що кияни «підуть на цю оперету»?

У Києві, на Банковій троє правоохоронців поранено, у Черкасах – таких уже 22... Що незвичного й алогічного в усіх повідомленнях про безлади 9 березня за участі Національного корпусу? А от що: поранені є, а затриманих - немає. Не скажу, що ніколи в подібних ситуаціях так не було, але я щось не пригадую. Карну справу порушено, погрози міністра Авакова покарати винних оприлюднено – а де щось більш реальне, інформаційно поживне за ці «обов’язкові вправи»? Між тим, - «імена, паролі, явки» - це взагалі не проблема при сучасних технічних засобах, які безумовно були задіяні і на Банковій (100 м. від Адміністрації Президента), і в Черкасах (захід за участі Президента України). Доба минула – нічого не відомо. Може, «затриманих» треба було спеціально готувати заздалегідь, аби знали, що говорити слідчому?

Подібний маскарад, який маскується зацікавленими силами, під «народний гнів» - це не новина для сучасного світу. Але ті ж французькі «жовті жилети» все-таки виглядають натуральніше. І головне, Франція, її влада не видаються такими вже беззахисними проти них, поліція «жовтим» хуліганам жорстко протидіє, затримує їх десятками. А у нас? А в Україні все це залишає враження аматорського спектаклю з витраченими на постановку хорошими грошима – однострої, взагалі екіпіровка, транспорт, сцена в серці столиці – при абсолютній бездарності драматургів, режисерів і акторів.

Втім, маємо те, що маємо. Поліція і Внутрішні війська, чий очільник публічно дозволяє собі дослівні і досудові оцінки, на кшталт, «праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив», а з іншого боку - Армія, що не має конституційного права втручатися в подібні речі, і СБУ, у якої, хоч і є силові структури, але з масштабами МВС – явно неспівставні… Звісно, не все в такій ситуації вимірюється кількістю «штиків», є й інші чинники впливу, зокрема, залаштункові домовленості, позиція партнерів і союзників України у світі, але ситуація тривожна, неприємна. І все це нам треба пережити, пройти по лезу, не порадувати різнокаліберних рашистів матеріалізацією їх нічних фантазій. А для того, щоби почуватися впевненіше, треба собі нагадувати: перевороту не буде, а Майданом тут і не пахне. Для того, щоби протест виріс в український Майдан необхідна умова - підтримка столиці. Ви вірите, що кияни «підуть на цю оперету»? Отож.

Джерело: Блог Сергія Тихого

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