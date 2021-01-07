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    Думки вголос

    Події у Вашингтоні: анатомія повстання

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    <span>Сторонник Трампа в офисе спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси</span> - Події у Вашингтоні: анатомія повстання
    Сторонник Трампа в офисе спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси
    Фото: EPA-EFE

    Пане Байдене, то протестувальники Вам так запитання ставлять

    Ті, хто увірвались до Капітолію, вони не так за Трампа, як проти лівацької маячні. Як і під час будь-яких заворушень, переважна більшість їх самі цього не розуміють.

    Але вони осатаніли саме у відповідь на маячню, яка заполонила Америку – знесенням пам’ятників Колумбу і генералу Лі, доведеною до рівня кретинізму «політкоректністю» з безкінечним вимогами вінчанням геїв, судовими переслідуваннями за те, що хтось когось 20 років тому ущипнув за сідницю і процентними нормами на акторів різних рас у Голівуді. Це «отвєтка» на безумства при «оплакуванні Флойда» півроку тому. Не можна безкінечно нав’язувати у якості норми те, що нормою не є. Вони терпіли-терпіли – і оскаженіли.

    А Трамп для них – лише привід.

    Звісно, це все лише оболонка проблеми, а зміст – бездумна, незбалансована глобалізація, економічні штаби, «капітани бізнесу», які не здатні бачити на два роки далі свого власного носа,  які заради поточної вигоди здатні бездумно перемішувати народи, релігії  та традиції, тобто знищувати грунт, з якого виросла сучасна цивілізація.

    Якщо адміністрація Байдена зрозуміє це без відкладень, все ще може бути добре. Якщо ні…

    Читайте також: Хаос у Вашингтоні: як прихильники Трампа захопили Капітолій (фото, відео)

    Джерело: Блог Сергія Тихого

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    Теги: США вибори протест
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