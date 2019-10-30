Послухати Зеленського - таки громадянська війна на Донбасі

Володимир Зеленський

Виступаючи в Маріуполі президент України назвав три етапи на шляху до миру, пославшись на «міжнародний досвід збройних конфліктів та війн у будь-якому куточку планети»

«Перший етап – це завершення гарячої стадії та припинення вогню».

«Другий невід’ємний етап – це примирення. Примирення людей, пошук консенсусу. Скільки часу потрібно, щоб загоїлись рани? Чи може бути взагалі така ситуація, коли в одному купе потягу, коли-небудь, зможе їхати ветеран війни та мешканець окупованого Луганську, який не підтримував самопроголошену місцеву владу, але був змушений залишатись на тих територіях?»

Третій етап – це «безпечна реінтеграція».

«Всі ці етапи нам доведеться пройти разом – Державі, суспільству, кожному громадянину України", - підсумував Володимир Зеленський.

Це все… Перепрошую, а участь Російської Федерації у цьому процесі зовсім не передбачається? Бо якщо ці «три етапи» ведуть до закінчення війни, то така війна однозназно є ГРОМАДЯНСЬКОЮ. А війни між державами мають закінчуватися підписанням Мирного договору між ними з його наступним визнанням міжнародною спільнотою.

У мене залишається лише одне питання: він хоч розуміє, які страшні удари такими словами він наносить по громадянському суспільству, наскільки вони провокують збурення і внутрішнє протистояння? Чи поставивши собі за мету сподобатися Пу, заради зустрічі з ним у Парижі, президент України про такі «дрібнички» не думає?

Джерело: Блог Сергія Тихого

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