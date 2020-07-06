  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Тихий
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Як не стати трохи «дубинським»

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Інтернет не лише подарував світові необмежену і загальнодоступну свободу слова, але й скасував останні гальма - Як не стати трохи «дубинським»
    Інтернет не лише подарував світові необмежену і загальнодоступну свободу слова, але й скасував останні гальма
    bdzhola.com

    Порядним людям пора закінчувати вживати «помийну лексику»

    Якось не хотілося говорити про цей політико-лінгвістичний інцидент з «собачим ротом», колишнім очільником НБУ і сексуальними фантазіями відомого парламентського покидька. Але. Оце відчуття непереборної гидливості щодо персонажа, який публічно озвучив такий зразок помийної лексики, нагадав про одну давно назрілу пропозицію: порядним людям пора з тим закінчувати! Я маю на увазі дивну та липучу моду на вживання брудних слів та зворотів в публічному просторі.

    Розумію звідки воно взялося – Інтернет не лише подарував світові необмежену і загальнодоступну свободу слова, але й скасував останні гальма. І тепер до кожного, хто хоче викласти в Мережі щось актуальне, наболіле (чи сокровенне), персонального цензора не приставиш. Ну, і понеслося... У наше життя вихованих людей, мов помийне відро, вперлося те, чому лише в загидженому підворітті місце. От уже й «нєжниє і удівітєльниє», схоже, що й самі того не помічаючи, ріжуть таке, що вуха в’януть…

    Так от я й надумав, як нам, порядним людям, що теж підпали масово під цю ганебну «моду», вольовим порядком таке собі заборонити. Принаймні, спробувати. Щоразу, як ви щось таке слизьке і смердюче напишете ( всі ці «…» і «@» не допомагають!), то перед тим як натиснути останню кнопку для публікації – уявіть собі: ви за мить станете трохи «дубинським»… Й це незалежно від віку, статі та політичних переконань.

    Гляньте в дзеркало! Ну, як?

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    інтернет Александр Дубинский
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ