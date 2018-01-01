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    Думки вголос

    Як Собчак з Путіним Україні Крим повертатимуть

    Ксенія Собчак вчора заспівала щодо Криму стару пісню про російське – «фсьо будєт мєждународний (!?) рєфєрендум» - у дещо новій аранжировці
    Тепер, згідно з кандидаткою у президенти РФ, щодо приналежність українського Криму мають голосувати і жителі окупованого півострова, і Україна, і Росія… Все це виглядає настільки смішно, що має викликати асоціацію з чимось дуже несподіваним… І точно! По рівню аргументів і логіки - це дуже схоже на дитячу істерику. А-а-а-а! Не хочу
    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Сьогодні, 16:03
    • Розсилка
    Ксенія Собчак
    Ксенія Собчак

    Ксенія Собчак вчора заспівала щодо Криму стару пісню про російське – «фсьо будєт мєждународний (!?) рєфєрендум» - у дещо новій аранжировці

    Тепер, згідно з кандидаткою у президенти РФ, щодо приналежність українського Криму мають голосувати і жителі окупованого півострова, і Україна, і Росія… Все це виглядає настільки смішно, що має викликати асоціацію з чимось дуже несподіваним… І точно! По рівню аргументів і логіки - це дуже схоже на дитячу істерику. А-а-а-а! Не хочу манну кашу! Не віддам іграшку!.. Розвиток у цій ситуації можна прогнозувати відповідний. Якщо дорослі наполягатимуть, то і кашу з’їсть, і лялькою поступиться… І Крим поверне без попередніх умов, а згідно норм міжнародного права. Інша річ, ми таки маємо сумнів, що Ксюша стане президентом… 

    А втім, це не має принципового значення. Свіжа заява про те, що Путін саме у вкраденому Криму 18 березня збирається голосувати на «виборах себе» - це та ж сама істерика: А-а-а! Ви мене не любите! Ви думаєте що ви Крим заберете? Не віддам! 

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    А між тим, ситуація у глухому куті. І вихід з нього – лише один – назад! Росія досі, як на чудо, розраховує на те, що світовим столицям набридне, там махнуть рукою: а, чорт з тобою, забирай! Тільки не пустуй більше… Але річ в тім, що справа пішла на принцип, і Росія – сучасна та майбутня (це видно з тенденцій та динаміки) - не з тих, на користь кого принципами поступаються. 

    А тому - віддасть все, кремлівська падаль!

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Крим Росія Путін Ксенія Собчак
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