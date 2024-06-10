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Вибори до Європарламенту і Макрон після програшного результату

glavcom.ua
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Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів
фото: кадр з відео

Результат прогнозований

Макрон після програшного результату на виборах до Європарламенту оголосив, що розпускає Національні збори і призначає дострокові парламентські вибори на 30 червня і 7 липня.

Ультраправа партія «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, заповзла, отримає 31,5%, що більш ніж удвічі перевищує показники коаліції центристських та ліберальних політиків з партій, що підтримують Макрона (15,2%).

Насправді, результат прогнозований. Як і тренд зростання ультраправих настроїв по всій Європі.

Чи варто через це оголошувати дострокові вибори – питання. Бо серед самих ультраправих, не дивлячись на їх очевидну кількісну перевагу у наступному парламенті ЄС, єдність, все ж, не настільки очевидна, і більшість вони, навряд чи, створять. Тому Макрон міг просто почекати, поки тренд на зростання рейтингів ультраправих спаде, і не оголошувати дострокові вибори на хвилі їх успіху.

Загалом, можна говорити про чотири види ультраправих у Європі.

  1. Партії (при владі чи в опозиції), які готові співпрацювати з центристами і єдині у позиції щодо Росії (наприклад, «Брати Італії» Мелоні).
  2. Партії, які при владі, але критикують Брюссель та займають лояльну позицію по відношенню до РФ (зокрема, «Фідес» Орбана).
  3. Опозиційні ультраправі, які мають радикальну риторику по відношенню до діючих урядів, а також помічені у фактах співпраці/контактування з РФ (як «Альтернатива для Німеччини»).
  4. Ультраправі/популісти другого покоління, ще більш радикальні від «класиків» ( Тороцкаї в Угорщині, Вагенкнехт в Німеччині).

Серед ультраправих у Європарламенті є дві великих групи. В одній із них, скоріше за все, лідером стане «Національне об’єднання» Ле Пен. В іншій – «Брати Італії» Мелоні (яка також отримала пропозицію щодо співпраці з фон дер Ляєн). З першої групи виключили «Альтернативу для Німеччини» під гучні фари виключили з ID. У другій групі зростають настрої серед проукраїнських членів виключити Фідес.

Але не менш важливим є те, що відбувається всередині євроцентристів. Власне, якщо вони будуть об’єднані по ключовим питанням, і це далі це проявлятиметься й у діях, то у різних ізоляціоністських сил буде менше підстав для критики (якою, як ми знаємо, дуже жваво користується Кремль).

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Теги: Європарламент вибори Європейський союз Еммануель Макрон Марін Ле Пен

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Олеся Яхно

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