Вибори до Європарламенту і Макрон після програшного результату
Результат прогнозований
Макрон після програшного результату на виборах до Європарламенту оголосив, що розпускає Національні збори і призначає дострокові парламентські вибори на 30 червня і 7 липня.
Ультраправа партія «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, заповзла, отримає 31,5%, що більш ніж удвічі перевищує показники коаліції центристських та ліберальних політиків з партій, що підтримують Макрона (15,2%).
Насправді, результат прогнозований. Як і тренд зростання ультраправих настроїв по всій Європі.
Чи варто через це оголошувати дострокові вибори – питання. Бо серед самих ультраправих, не дивлячись на їх очевидну кількісну перевагу у наступному парламенті ЄС, єдність, все ж, не настільки очевидна, і більшість вони, навряд чи, створять. Тому Макрон міг просто почекати, поки тренд на зростання рейтингів ультраправих спаде, і не оголошувати дострокові вибори на хвилі їх успіху.
Загалом, можна говорити про чотири види ультраправих у Європі.
- Партії (при владі чи в опозиції), які готові співпрацювати з центристами і єдині у позиції щодо Росії (наприклад, «Брати Італії» Мелоні).
- Партії, які при владі, але критикують Брюссель та займають лояльну позицію по відношенню до РФ (зокрема, «Фідес» Орбана).
- Опозиційні ультраправі, які мають радикальну риторику по відношенню до діючих урядів, а також помічені у фактах співпраці/контактування з РФ (як «Альтернатива для Німеччини»).
- Ультраправі/популісти другого покоління, ще більш радикальні від «класиків» ( Тороцкаї в Угорщині, Вагенкнехт в Німеччині).
Серед ультраправих у Європарламенті є дві великих групи. В одній із них, скоріше за все, лідером стане «Національне об’єднання» Ле Пен. В іншій – «Брати Італії» Мелоні (яка також отримала пропозицію щодо співпраці з фон дер Ляєн). З першої групи виключили «Альтернативу для Німеччини» під гучні фари виключили з ID. У другій групі зростають настрої серед проукраїнських членів виключити Фідес.
Але не менш важливим є те, що відбувається всередині євроцентристів. Власне, якщо вони будуть об’єднані по ключовим питанням, і це далі це проявлятиметься й у діях, то у різних ізоляціоністських сил буде менше підстав для критики (якою, як ми знаємо, дуже жваво користується Кремль).
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