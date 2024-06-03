Ще одна країна відмовилася від участі в українському саміті миру у Швейцарії

Саудівська Аравія не братиме участі в мирному саміті щодо України

Саудівська Аравія вирішила не відправляти своїх представників на мирну конференцію щодо України, яка пройде у Швейцарії 15-16 червня. Про це розповіли німецькому агентству dpa дипломатичні джерела.

За їхніми словами, таке рішення Ер-Ріяд ухвалив через те, що Росія не братиме участі у саміті. До цього Саудівська Аравія провела переговори з Китаєм щодо війни в Україні. Представники обох країн зробили висновок, що вирішення питання має обговорюватися за участю всіх сторін і з дискусією з різних пропозицій.

Президент України Володимир Зеленський планував 1 червня відвідати Саудівську Аравію із офіційним візитом. Він збирався зустрітися з наслідним принцом і фактичним правителем країни Мухаммедом бін Салманом. Однак через позицію Ер-Ріяда Зеленський відклав візит до Саудівської Аравії до завершення конференції у Швейцарії.

При цьому Ер-Ріяд неодноразово пропонував своє посередництво для врегулювання війни. У серпні 2023 року у королівстві пройшла одна з чотирьох мирних конференцій щодо України. На ній були присутні радники з національної безпеки 42 країн, включаючи всіх партнерів Росії з БРІКС. Цієї осені в Саудівській Аравії також може пройти саміт, на якому будуть присутні російські представники, говорили джерела Bloomberg.

На саміт миру у Швейцарії було запрошено 160 країн світу, з яких 106 підтвердили свою участь. При цьому Китай та Бразилія вирішили проігнорувати захід. За інформацією Reuters, відмова КНР бути присутніми на форумі безпосередньо пов'язана з відсутністю російської делегації на заході. Зокрема у Пекіні заявили, що підтримають лише ті заходи, де будуть представлені обидві сторони конфлікту.

Нагадаємо, Україна в січні запросила голову КНР Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому саміті світових лідерів у Швейцарії. Також президент України Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена взяти участь, але Вашингтон не підтвердив, кого саме відправить.