Тимошенко і Клер Андервуд - невдале порівняння технологів «Батьківщини»

Про Тимошенко, Клер, серіали і Клінтон

Юлія Тимошенко завжди любила перевтілюватися в героїнь кіно. Вперше це сталося в 2002, коли вона пішла в кінотеатр дивитися нову Матрицю в плащі, що недвозначно нагадував головну героїню фільму. Потім була Жанна д «Арк, принцеса Лея, Дейнеріс буренарожена і нарешті Клер Андервуд. Більшість метафор з'явилися, щоб привернути молодий електорат. Але мало що прижилося - Дейнеріс явно не сприйняли представники молодого покоління. З усіх образів в народі закріпилася тільки Жанна. Напевно, все ж як символ жертовності.

Порівнювати Тимошенко з Клер - жорстокою і брехливою - не найкращий хід. Схоже, рекламники в нього вхопилися тільки заради фрази «прийшла моя черга» і образу жінки-президента. Але асоціативний ряд якийсь занадто складний. Голлівуд проколовся і на більш прямих натяках.

В 2016, за пару місяців до виборів в США, журналісти і технологи помітили, що головні політичні серіали США якось відверто вже натякають на прихід Клінтон.

Наприклад, в одній із серій Карткового будинка з'являється фото Андервуда з Біллом Клінтоном. Потім

напередодні 68-го дня народження екс-президента США The Clinton Foundation зняли відео-розіграш за участю Андервуда-Спейсі. У ньому Андервуд дзвонить Гілларі Клінтон, прикинувшись її чоловіком, і питає, що вона збирається подарувати йому на день народження.

У серіалі Скандал в президенти балотувалася дружина президента, яка пережила не один його роман в Білому домі. Героїня Меллі Грант навіть книгу писала як Гіларі Клінтон. Черговий сезон серіалу перед виборами закінчився передчуттям її перемоги, а все сталося навпаки.

Тому потім в обох серіалах довелося вбивати президента, щоб жінка зайняла це крісло.

Коротше, кіно не допомогло Клінтон, сценарії довелося переписувати.

Єдина користь від метафори - хіба що зайвих кілька новин про новий образ. І натяк чинному президенту - як сирники.

До речі, що за всю кар'єру журналіста я зустріла тільки одне опитування, з ким у українців асоціюються їх політики. Але воно було настільки нудне, що довелося рятувати статтю анекдотом: Після перегляду першої частини «Гаррі Поттера» чимало росіян впізнали в ельфі Володимира Путіна. Після перегляду другої частини «Володаря кілець» чимало українців впізнали в Горлумі Леоніда Кучму. Тепер його так і називають – «наша прєлєсть».

Джерело: блог Тетяни Ніколаєнко

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