«Чіткий сигнал на болота». Міністр Кулеба прокоментував візит Байдена до Києва

Дмитро Кулеба вважає візит американського президента історичним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що президенти США та України обоє задоволені візитом і його можна називати перемогою та чітким сигналом для Кремля. Такий коментар він опублікував у своєму Фейсбуці невдовзі після зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена.

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Кулеба назвав візит історичним та зазначив, що це перемога України.

«Скажу так: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера – максимально довірлива і душевна. Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться!» – наголосив Дмитро Кулеба.

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Він також розповів, що у наступні дні знову вирушає у закордонні поїздки – до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка.

21 лютого у Брюсселі відбудеться перша тристороння зустріч Україна-ЄС-НАТО для координації зусиль щодо зброї, тренувань, збільшення обсягів роботи оборонної промисловості.

У Гаазі, за його словами, теж плануються переговори щодо зброї, відповідальності, членства України в ЄС та участь в заходах до річниці початку великої війни.

Поїздка до Нью-Йорка пов’язана з Генасамблеєю та Радою безпеки ООН. «Це буде про коаліцію на підтримку України, Формулу миру Зеленського, а також інші важливі рішення», – зазначив Кулеба.

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Нагадаємо, що сьогодні Дмитро Кулеба скасував візит до Брюселля через візит Джо Байдена до Києва.