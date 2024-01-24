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Пентагон повідомив, скільки коштів коаліція «Рамштайн» виділила Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Пентагон повідомив, скільки коштів коаліція «Рамштайн» виділила Україні
23 січня відбулося засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн-18»
фото: Міністерство оборони України

Нестача фінансування з боку Конгресу США змушує призупинити надання Україні додаткового озброєння

Контактна група з питань оборони України, відома як формат «Рамштайн», виділила загалом понад $80 мільярдів військової допомоги Україні. Про це повідомив під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

«Контактна група продовжує колективні зусилля для міжнародної військової підтримки України, яка надалі захищається від неспровокованої агресивної війни РФ. Загалом ця коаліція виділила понад $80 млрд на допомогу Україні у сфері безпеки, і важлива робота продовжується», – сказав представник оборонного відомства США.

Водночас речник Пентагону зазначив, що постійна нестача фінансування з боку Конгресу США змушує призупинити надання Україні додаткового озброєння.

«Це заважає нам задовольняти найнагальніші бойові потреби України, такі як артилерійські снаряди, протитанкові засоби, протиповітряну оборону. Крім того, без додаткового фінансування ми не можемо надавати системи та обладнання для задоволення середньострокових та довгострокових потреб, а також допомагати їм підтримувати системи, які ми вже надали їм раніше», – зазначив Райдер.

Представник Пентагону також наголосив, що Сполучені Штати попри відсутність рішення про подальшу підтримку України з боку Конгресу, продовжують об’єднувати зусилля союзників та партнерів, аби знайти можливості для допомоги ЗСУ.

Він додав, що зараз зусилля зосереджені на посиленні потенціалу ВПС України, артилерії, морських операцій, наземного розмінування, ППО та інформаційних технологій.

Нагадаємо, 23 січня, розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн-18», яке відкрив міністр оборони США Ллойд Остін.

Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання «Рамштайн» повідомив про передачу Україні багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41.

До того ж, Канада надасть Україні 10 багатофункціональних надувних суден на загальну суму $15 млн США та виділить додаткових $11,5 млн на навчання українських пілотів на F-16.

Читайте також: «Рамштайн-18»: головні підсумки засідання
Теги: коаліція США фінансування Пентагон

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