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Віктор Трегубов Журналіст

Яким має бути «ідеальний» пост в соцмережах про реформи в армії

glavcom.ua

«Воювати треба краще, зброю робити інноваційніше, розповідати все людям чесно»

В мене потихесеньку починає складатися шаблон ідеального поста про військове реформування.

«Вітаю шановне панство, я Гриць Владленович Переяцьків, креатолог, антикорупціонер, активіст. Я вже рік в маленькій радянській армії (яка ніколи не переможе велику радянську армію), на посаді оперативно-тактичного водія, я бачив життя з окопу, і зараз вам всім розкажу свою скромну думку, як треба реформувати Сили оборони.

По-перше, слід відмовитися від паперових звітів. По-друге, скасувати штатно-посадові категорії. По-третє, розпустити штаби, хрін його зна, навіщо вони, та розмістити генералів у окопах. По-четверте, ввести систему заохочення рекрутів танцями, розіграшами, корпоративами. По-п'яте, змусити служити сина Порошенка (будь-якого), доньку Зеленського та собаку Стефанчука. Окремо підкреслю, що воювати треба краще, зброю робити інноваційніше, розповідати все людям чесно, а кадри розподіляти згідно спеціальностей. Бо маленька радянська армія не переможе велику радянську армію м'ясними штурмами та заповненням журналів.

Наостанок маю зауважити, що маленька радянська армія не переможе велику радянську армію, тож все це треба було на десять років тому. Аж шкода, що раніше це не приходило в голову ані мені, ані комусь іншому.

Слава ЗСУ, лайк, шер, торшер.»

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія соцмережі

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Віктор Трегубов

Яким має бути «ідеальний» пост в соцмережах про реформи в армії
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