Яким має бути «ідеальний» пост в соцмережах про реформи в армії

«Воювати треба краще, зброю робити інноваційніше, розповідати все людям чесно»

В мене потихесеньку починає складатися шаблон ідеального поста про військове реформування.

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«Вітаю шановне панство, я Гриць Владленович Переяцьків, креатолог, антикорупціонер, активіст. Я вже рік в маленькій радянській армії (яка ніколи не переможе велику радянську армію), на посаді оперативно-тактичного водія, я бачив життя з окопу, і зараз вам всім розкажу свою скромну думку, як треба реформувати Сили оборони.

По-перше, слід відмовитися від паперових звітів. По-друге, скасувати штатно-посадові категорії. По-третє, розпустити штаби, хрін його зна, навіщо вони, та розмістити генералів у окопах. По-четверте, ввести систему заохочення рекрутів танцями, розіграшами, корпоративами. По-п'яте, змусити служити сина Порошенка (будь-якого), доньку Зеленського та собаку Стефанчука. Окремо підкреслю, що воювати треба краще, зброю робити інноваційніше, розповідати все людям чесно, а кадри розподіляти згідно спеціальностей. Бо маленька радянська армія не переможе велику радянську армію м'ясними штурмами та заповненням журналів.

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Наостанок маю зауважити, що маленька радянська армія не переможе велику радянську армію, тож все це треба було на десять років тому. Аж шкода, що раніше це не приходило в голову ані мені, ані комусь іншому.

Слава ЗСУ, лайк, шер, торшер.»