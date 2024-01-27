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Під Куп’янськом росіяни відновили наступ, тривають інтенсивні бої

Надія Карбунар
glavcom.ua
Під Куп’янськом росіяни відновили наступ, тривають інтенсивні бої
Інтенсивність наступальних дій під Куп’янськом знову відновилася
фото з відкритих джерел

Очільник Харківської ОВА припускає, що росіяни можуть відновити ширший наступ на область

На Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Важкі бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка. Про це 27 січня розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

«Так, дійсно, наші воїни відбили біля 13 ворожих атак. Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася. Два напрямки у нас досить серйозні: це Синьківка і Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше від міста Куп'янськ, який теж досить важкий, але повністю контрольований нашими Збройними силами», – розповів він.

Очільник Харківської ОВА припускає, що росіяни можуть відновити ширший наступ на Харківську область. Він зазначає, що місцева влада та військові повинні бути готові до будь-яких сценаріїв.

За словами Синєгубова, внаслідок російських обстрілів цього місяця загинув 21 житель Харківської області, зокрема дитина. Крім того, близько 180 людей отримали поранення. Серед постраждалих 20 дітей. За поточний місяць в області пошкоджено щонайменше 200 будинків українців.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія посилила наступальні дії та штурми в районі Вербового на Мелітопольському напрямку. Тут уже другу добу поспіль відбувається приблизно 50 бойових зіткнень.

До слова, захоплення Авдіївки на Донеччині залишається пріоритетним для російських загарбників. Ворог здійснює наступ на місто з трьох напрямків. 

Триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. 

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Теги: окупанти армія місцева влада військові місто влада Олег Синєгубов ворог поранення наступ росіяни дитина Місяць

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