Фон дер Ляєн провела розмову з Байденом щодо рішення ЄС про €50 млрд для України

Урсула фон дер Ляєн і Байден «погодились, що Україні потрібно й далі отримувати широку підтримку від партнерів»

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом США Джо Байденом після схвалення лідерами ЄС макрофінансової допомоги Україні у розмірі €50 млрд. Про це Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі X.

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За словами президентки Єврокомісії, під час «чудової телефонної розмови», якій передувало рішення щодо 50 млрд євро, вона і Байден «погодились, що Україні потрібно й далі отримувати широку підтримку від партнерів».

«Будемо спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – підсумувала вона.

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Як повідомлялося, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 млрд євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий підтримати виділення бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від ЄС, лише якщо суму кожного року будуть затверджувати одностайно.

Нагадаємо, як повідомило видання Bloomberg, лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС.