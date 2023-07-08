Контрнаступ. Яка сьогодні головна проблема для наших військових

Мінне поле – це проблема

Мене найлютішим образом курвить порівняння Запорізької області зараз і Чонгару рік тому. Курвить, в першу чергу, тому, що на дев'ятий рік посполитим ліньки хоч трішки розібратися, як війна виглядає, але не ліньки мати думку.

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Окей, розпишемо.

Попри поширене серед далеких від війська людей уявлення, мінне поле саме по собі – це розширена версія паркану. Паркан сам по собі не захищає ваше майно за ним. Щоб захистити, за ним потрібний злий собака. Або ви, злий, як собака. А якщо хтось заздалегідь за паркан гранату кине, і від вас з собакою залишиться лише гаспачо, то паркан не захистить, а хіба незначно затримає.

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Якщо все, що за мінним полем, перепахати артою та авіацією, то на танк чіпляється диво техніки, відоме як мінний трал, після чого минне поле лише зменшує швидкість просування, і навіть не дуже сильно.

Інша справа – коли за мінним полем купа арти, гелікоптери та танки супротивника. Тоді так, мінне поле стає проблемою. Бо поки його тралять, по тому, що тралить, все вищезгадане щастячко відпрацьовує. І робить боляче.

Порівнювати нашу ситуації на Запоріжжі зараз і ситуацію на Чонгарі рік тому можна лише за умови повного забуття, що тоді у росіян була абсолютна, просто незрівнянна перевага в артилерії та авіації. Тому вони могли собі дозволити тупо винести все живе за мінним полем, після чого спокійно його тралити. Тоді як у нас зараз все ще залишається домінування росіян у повітрі, та й арта їх ще дихає, хоча вже не так впевнено. І тому при спробі тралити в тебе буде летіти злий дощик з нурсів, снарядів та іншого залізяччя.

Повертаючись до аналогії з парканом – одна справа лізти за паркан, коли за ним вже ніхто не дихає, і зовсім інша – коли за ним вишка з кулеметником. А так-то да, і там паркан, і там паркан.

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Саме з цим пов'язано те, що ви в зведеннях ГШ бачите, в першу чергу, різке зростання знищення арти та гелікоптерів ворога. Бо наші, власне, і роблять так, щоб коли ми за паркан поліземо, там нікого не було. Але оскільки співвідношення сил все ще не зовсім на нашу користь, це займає час.