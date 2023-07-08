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Контрнаступ. Яка сьогодні головна проблема для наших військових

glavcom.ua
Окупанти рясно мінують українську землю
фото: Вечірній Київ

Мінне поле – це проблема

Мене найлютішим образом курвить порівняння Запорізької області зараз і Чонгару рік тому. Курвить, в першу чергу, тому, що на дев'ятий рік посполитим ліньки хоч трішки розібратися, як війна виглядає, але не ліньки мати думку.

Окей, розпишемо.

Попри поширене серед далеких від війська людей уявлення, мінне поле саме по собі – це розширена версія паркану. Паркан сам по собі не захищає ваше майно за ним. Щоб захистити, за ним потрібний злий собака. Або ви, злий, як собака. А якщо хтось заздалегідь за паркан гранату кине, і від вас з собакою залишиться лише гаспачо, то паркан не захистить, а хіба незначно затримає.

Якщо все, що за мінним полем, перепахати артою та авіацією, то на танк чіпляється диво техніки, відоме як мінний трал, після чого минне поле лише зменшує швидкість просування, і навіть не дуже сильно.

Інша справа – коли за мінним полем купа арти, гелікоптери та танки супротивника. Тоді так, мінне поле стає проблемою. Бо поки його тралять, по тому, що тралить, все вищезгадане щастячко відпрацьовує. І робить боляче.

Порівнювати нашу ситуації на Запоріжжі зараз і ситуацію на Чонгарі рік тому можна лише за умови повного забуття, що тоді у росіян була абсолютна, просто незрівнянна перевага в артилерії та авіації. Тому вони могли собі дозволити тупо винести все живе за мінним полем, після чого спокійно його тралити. Тоді як у нас зараз все ще залишається домінування росіян у повітрі, та й арта їх ще дихає, хоча вже не так впевнено. І тому при спробі тралити в тебе буде летіти злий дощик з нурсів, снарядів та іншого залізяччя.

Повертаючись до аналогії з парканом – одна справа лізти за паркан, коли за ним вже ніхто не дихає, і зовсім інша – коли за ним вишка з кулеметником. А так-то да, і там паркан, і там паркан.

Саме з цим пов'язано те, що ви в зведеннях ГШ бачите, в першу чергу, різке зростання знищення арти та гелікоптерів ворога. Бо наші, власне, і роблять так, щоб коли ми за паркан поліземо, там нікого не було. Але оскільки співвідношення сил все ще не зовсім на нашу користь, це займає час.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ війна міни

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Віктор Трегубов

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