Соцслужби в Європі вилучили понад 200 дітей з українських родин

У Європі та в Україні різне законодавство щодо опікунів

Офіс уповноваженого Верховної ради з прав людини зафіксував 240 випадків, коли у європейських країнах соцслужби відбирали українських дітей у тих осіб, з якими вони там перебували. Про це повідомила представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова, передає «Радіо Свобода».

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«Через відмінності у законодавстві у європейських країнах трапляються випадки, так би мовити, відібрання дитини у людей, з якими вона перебуває. Станом на зараз таких випадків зафіксовано 240», – заявила вона.

Представниця омбудсмена вважає, що тут є недопрацювання з боку України – людей мали б попередити про специфічні закони чи процедури в різних країнах.

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«Тому що ми мали повідомити людей, сказати: «Друзі, є закон, він передбачає, що, наприклад, у Німеччині ви маєте зробити ось такі процедури». Чи що не може бути в Італії або Франції опікуном людина, яка досягла 65-річного віку. Офіс уповноваженого намагається слідкувати за цією історією, моніторити ситуацію, надавати правову допомогу жінкам або сім'ям, які опинилися в такій ситуації», – додала Суслова.

Представниця уповноваженого з прав людини поінформувала, що вони зараз працюють із міжнародними організаціями, щоб врегулювати це питання, і щоб ті, хто потрапив у таку ситуацію, отримали правову допомогу і переклад. – «Тому що далі, аби вони могли представляти свої інтереси в суді, вони мають мати адвоката і перекладача».

Суслова підкреслила, що родичі відібраних дітей мають обов'язково звернутися до консульського відділу, бо саме консули здійснюють офіційне представництво України за кордоном.

До слова, кількість українських дітей біженців, які навчаються в польських школах, постійно зменшується і з жовтня 2022 року скоротилась на 10 тисяч.