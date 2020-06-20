Польща звинуватила Путіна в спотворенні історії



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Путін каже, що Польща є країною, яка сама призвела до руйнування своєї державності

Такі дії слід оцінювати як частину агресивної політики проти Заходу

Польський уряд вважає останню статтю Владіміра Путіна про Другу світову війну частиною послідовної інформаційної війни проти Заходу та маніпуляцією історією.

Про це йдеться у заяві речника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина.

Дії Москви направлені на те, щоб спотворити історію Другої світової війни та є спробою вплинути на поточну міжнародну політику, заявив Жарин.

«Інформаційна діяльність в галузі історичної політики дозволяє Кремлю показати, що Росія, яка є правонаступницею СРСР, переможця нацизму, повинна мати право вирішувати долю інших країн. Ось чому російська пропаганда так сильно витісняє з публічних дискусій будь-яку інформацію про радянські злочини і сталінсько-гітлерівську співпрацю», – зазначив представник Польщі.

В останньому тексті Путін каже, що Польща є країною, яка сама призвела до руйнування своєї державності, «що є продовженням триваючих пропагандистських атак на Республіку Польща», заявив Жарин.

«Тези, представлені Владіміром Путіним, є частиною інформаційної діяльності, спрямованої на дестабілізацію Заходу, підрив держав-членів НАТО, ослаблення довіри до країн Альянсу, а також формування іміджу Росії як захисника, що має впливати на глобальні рішення.

Такі дії слід оцінювати як частину агресивної політики проти Заходу», – заявив представник Польщі.

До слова, Путін вважає, що приєднання країн Балтії згідно пакту Молотова-Ріббентроп «відповідало міжнародному та державному праву того часу».

Як повідомлялося, до міністерства закордонних справ Естонії викликали посла Росії через пропозицію Держдуми щодо скасування прийнятого З’їздом народних депутатів СРСР тридцять років тому рішення засудити пакт Молотова – Ріббентропа.

У Сеймі Литви наголосили, що метою спроби відкликати рішення щодо засудження пакту «була реабілітація як радянського, так нацистського тоталітарних режимів з запереченням їх міжнародних злочинів».

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