Оточення Януковича, проросійська «п’ята колона» підіймають голову, сподіваючись на реванш

Олександр Турчинов Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

Олександр Турчинов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нестор Шуфрич

Патріоти України ніколи не допустять реваншу ні в тилу, ні на полі бою!

Колишній «регіонал» Нестор Шуфрич подав заяву до ГПУ, ДБР та СБУ щодо відкриття кримінального провадження проти мене за наказ у 2014 році знищувати ворогів та боронити свою країну від російських загарбників.

Для таких шуфричів захист рідної країни - це злочин, але я впевнений, що для кожного українця це обов’язок - захищати свою державу від будь-якої погані, що прагне позбавити нас нашої землі, нашої свободи, нашої незалежності.

Якщо б ті події знову повторилися, я, не вагаючись, вчинив би так само.

Подібні заяви зараз не рідкість. Оточення Януковича, проросійська «п’ята колона» підіймають голову, сподіваючись на реванш. Але я переконаний, патріоти України, де б вони не працювали - на державних чи недержавних посадах - ніколи не допустять цього реваншу ні в тилу, ні на полі бою! Нехай не сподіваються!

Джерело: блог Олександра Турчинова

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