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    Думки вголос

    Оточення Януковича, проросійська «п’ята колона» підіймають голову, сподіваючись на реванш

    • Олександр Турчинов

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

    • Розсилка
    Нестор Шуфрич - Оточення Януковича, проросійська «п’ята колона» підіймають голову, сподіваючись на реванш
    Нестор Шуфрич

    Патріоти України ніколи не допустять реваншу ні в тилу, ні на полі бою!

    Колишній «регіонал» Нестор Шуфрич подав заяву до ГПУ, ДБР та СБУ щодо відкриття кримінального провадження проти мене за наказ у 2014 році знищувати ворогів та боронити свою країну від російських загарбників.

    Для таких шуфричів захист рідної країни - це злочин, але я впевнений, що для кожного українця це обов’язок - захищати свою державу від будь-якої погані, що прагне позбавити нас нашої землі, нашої свободи, нашої незалежності.

    Якщо б ті події знову повторилися, я, не вагаючись, вчинив би так само.

    Подібні заяви зараз не рідкість. Оточення Януковича, проросійська «п’ята колона» підіймають голову, сподіваючись на реванш. Але я переконаний, патріоти України, де б вони не працювали - на державних чи недержавних посадах - ніколи не допустять цього реваншу ні в тилу, ні на полі бою! Нехай не сподіваються!

    Джерело: блог Олександра Турчинова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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