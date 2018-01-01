Офіційна державна політика Польщі - розпалювання міжнаціональної ворожнечі

Чудовий у своїй дебільності закон ухвалили у Польщі

Сенат Польщі схвалив закон. Я так розумію, тепер на території Панства не можна говорити: 1. Про те, що Освенцім був біля Кракова, а квартири, звідки євреїв забирали до газових камер, найчастіше забирали собі поляки. 2. Про те, що в організації Голокосту гітлерівці мали досить помічників серед місцевого населення, і в результаті у самій Німеччині

Віктор Уколов Колишній народний депутат України

Віктор Уколов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будемо сподіватися, що невдовзі націоналістичний чад у Польщі розвіється і вони знову помітять наших спільних ворогів за «всходніми кресами» і неонацистів, які ходять демонстраціями по Варшаві

Чудовий у своїй дебільності закон ухвалили у Польщі

Сенат Польщі схвалив закон. Я так розумію, тепер на території Панства не можна говорити:

1. Про те, що Освенцім був біля Кракова, а квартири, звідки євреїв забирали до газових камер, найчастіше забирали собі поляки.

2. Про те, що в організації Голокосту гітлерівці мали досить помічників серед місцевого населення, і в результаті у самій Німеччині загинуло удвічі менше єврейського населення (у відсотковому значенні до всього єврейського населення країни), ніж у Польщі.

3. Про те, що єврейське повстання у Варшавському гетто поляки не підтримали і цим дали німцям утопити повстанців в крові, а потім польське повстання через рік у Варшаві повторило його долю.

4. Про те, що 11 серпня 1945 року у Кракові поляки напали на євреїв через чутки, що ті, начебто, крадуть християнських дітей (як вам рівень культури і освіти у ХХ сторіччі?). Тисячний натовп переслідував євреїв. Дивом вдалося уникнути масових вбивств. П'ятеро євреїв були вбиті роздратованим натовпом поляків.

5. Про те, що 4 липня 1946 року поляки вчинили погром у місті Kielce проти євреїв, що дивом вижили в ході війни, бо, кажуть, не хотіли повертати їм колишнє житло. На фото пам'ятник жертвам погрому, в результаті якого озвірілими поляками було вбито 42 людей у тому числі вагітних жінок і дітей.

А українцям треба навіки забути згадувати про політику пацифікації і концентраційний табір у Березі-Картузькій поблизу Бресту, де утримували противників цієї політики. Здебільшого українців.

Ми також не повинні говорити про знищені українські села на Волині, а лише каятися і просити вибачення за спалені польські села. І це при тому, що 99% сучасних українців не мають жодного відношення до паліїв тих часів.



Чудовий у своїй дебільності закон ухвалили у Польщі. У нас це називалося б розпалюванням міжнаціональної ворожнечі - у Польщі це тепер офіційна державна політика.

Будемо сподіватися, що невдовзі націоналістичний чад у Польщі розвіється і вони знову помітять наших спільних ворогів за «всходніми кресами» і неонацистів, які ходять демонстраціями по Варшаві.

Цитата з закону: «Кожен, хто публічно і проти фактів приписує відповідальність або спільну відповідальність польському народу чи державі за злочини, вчинені Третім Рейхом, або інші злочини проти людства, миру і військові злочини, буде каратися штрафом чи позбавленням волі на строк до трьох років».

kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.

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