Відчути на дотик: для людей з порушенням зору створять 3D-модель Луцького замку

Вартість 3D-моделі складе 170 тисяч гривень

Макет Луцького замку із бронзи створять для людей із порушеннями зору, аби вони змогли відчути на дотик головну пам’ятку міста, повідомляють «Волинські новини». Із такою пропозицією виступив депутат, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук. [READ_MORE] «Люди, які на власні очі не можуть побачити



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Луцький замок

Вартість 3D-моделі складе 170 тисяч гривень

Макет Луцького замку із бронзи створять для людей із порушеннями зору, аби вони змогли відчути на дотик головну пам’ятку міста, повідомляють «Волинські новини».

Із такою пропозицією виступив депутат, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.



«Люди, які на власні очі не можуть побачити Луцький замок, таким чином зможуть хоча б на дотик відчути та уявити, як він виглядає. Це важливо, оскільки до міста приїжджає багато туристів з вадами зору, адже тут студія друку шрифтом Брайля, осередок Всеукраїнської громадської організації людей із інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» та інші організації», – сказав він

Презентувати проект у Луцьку планують на День міста.