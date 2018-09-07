Чи корисне вегетаріанство? Спростування поширених міфів

Уляна Супрун В.о. міністра охорони здоров'я України

Уляна Супрун

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо хочете розпочати таку дієту - підходьте до цього розумно та зважено

Вегетаріанство стало способом життя для багатьох людей. Його основа - виключення з раціону м'яса тварин. Існують й більш суворі види вегетаріанських дієт, як-от веганство, прихильники якого відмовляються від великої кількості продуктів тваринного походження у харчуванні та в побуті.

Багатьох цікавить питання - чи є така дієта повноцінною, збалансованою та в цілому більш корисною для здоров’я. Адже дискусії між м’ясоїдами та вегетаріанцями тривають постійно. Крім того, навколо вегетаріанства існує багато міфів. Наприклад, що вегетаріанці отримують менше поживних речовин з їжі, їм не бажано займатись спортом, або навіть, що вегетаріанство - це хвороба.

Близько 7 років тому на просторах інтернету почала поширюватись неправдива інформація, начебто ВООЗ визнало вегетаріанство хворобою, а саме - психічним розладом. З часом ця неправдива інформація почала ширитися по медіа. Навіть після офіційного спростування ВООЗ, для багатьох людей ця новина залишила невірне сприйняття такого стилю життя.

Належним чином спланований вегетаріанський раціон харчування є здоровим, збалансованим та в багатьох випадках корисним для профілактики багатьох захворювань. Академія харчування та дієтології США підтверджує, що така дієта підходить для людей на всіх етапах життєвого циклу, в тому числі жінкам під час вагітності й лактації, немовлятам, дітям, підліткам, людям похилого віку, а також спортсменам (https://goo.gl/DT5kMZ).

На сьогодні рослинна їжа визнається як не тільки повноцінною для харчування, але також як спосіб профілактики та зменшення ризику появи багатьох хвороб. Дослідження вказують, що вегетаріанці мають нижчі ризики появи серцево-судинних захворювань (https://goo.gl/7nwGUV), (https://goo.gl/iUGPBv), надмірної ваги та ожиріння (https://goo.gl/5mtm6z) та деяких видів раку (https://goo.gl/rsJECA).

Щоб бути корисною, рослинна дієта має бути дотримана ретельно та уважно. Адже це не означає просту відмову від м’яса та продуктів тваринного походження. Саме здоровий рослинний раціон (овочі, фрукти, насіння), а також повноцінна заміна тваринного білка на рослинний (бобові, соєві продукти, горіхи) сприяють зменшенню ризику появи багатьох захворювань. Якщо ж ви не їсте м’яса, втім компенсуєте це малопоживною їжею - очікувати на якісь корисні ефекти для здоров’я марно.

Якщо хочете розпочати таку дієту - підходьте до цього розумно та зважено. Починайте повільно та поступово прибирайте м’ясо чи інші продукти тваринного походження зі свого раціону. До того ж варто заздалегідь зрозуміти, яким чином ви будете планувати свій оновлений раціон, щоб отримувати достатньо поживних речовин.

Будьте реалістичними. Якщо не дуже любите фрукти чи овочі - це може стати проблемою. Обов’язково консультуйтеся зі своїм лікарем! Він допоможе обрати найкращу стратегію переходу на новий стиль життя.

Дякуємо за допомогу UAnimals!

Джерело: блог Уляни Супрун

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»