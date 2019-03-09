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    Думки вголос

    Шевченко досі залишається найкрутішим українським оповідачем

    • Уляна Супрун

      В.о. міністра охорони здоров'я України

    • Розсилка
    Шевченко досі залишається найкрутішим українським оповідачем

    205 років з Дня народження Тараса Шевченка!

    Тарас Шевченко є нашим найуспішнішим story teller.

    Його твори ставали вірусними ще до того як з‘явились соціальні мережі. Його історії про наші випробування, любов, трагедії, лють і перемоги стали тим кодом, який пізніше неодноразово рятуватиме українців у критичні моменти. Тим кодом, який не змогла стерти Російська Імперія, не зміг ігнорувати Совєцький Союз і не маємо права забути ми сьогодні.

    Шевченко приклад вільної людини, сила якої може перевертати цілі імперії зсередини, використовуючи наполегливу працю і правду. Приклад того, що походження і соціальний статус — не причина для відмовок перед найнебезпечнішими викликами.

    Де б сьогодні у світі не були українці — Шевченко з нами. Він з нами на фронті, на робочих місцях, у школах і університетах, і в полоні у старого ворога.

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    Шевченко — це не портрети, пам‘ятники, картини чи вірші. Шевченко — це приклад вільного українця, який каже «ні» злу та несправедливості. Якого не можна купити багатством чи славою. Еґо якого здорове і сильне, але не хворе. Справжній супергерой ще до того, як малювати його таким стало трендом)

    Вірю, що сьогодні в Україні як ніколи багато людей, які своїми діями наслідують Кобзаря. Вірю, що його слово, його історія з часом даватиме лише більше.

    І дуже круто, що в Україні все більше митців для комунікації обирають його образ. Знаю, що це породжує багато дискусій і суперечок. Але Шевченко може штовхати нас до розвитку лише провокуючи на визначення хто ми є і ким ми не є 

    Джерело: блог Уляни Супрун

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    історія українці Тарас Шевченко соціальні мережі
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