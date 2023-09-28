На порядку денному – посилення ППО: Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Британії

Головнокомандувач розповів про оборонні та наступальні дії ЗСУ на фронті

Сьогодні, 28 вересня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужнийзустрівся із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним. Про це Залужний повідомив у Facebook.

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«Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська», – йдеться у повідомленні.

Залужний уточнив, що він особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони.

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«Подякував за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією» – додав головнокомандувач ЗСУ.

Триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.