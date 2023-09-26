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Торгова суперечка з Польщею. Чи є в України план «Б»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Торгова суперечка з Польщею. Чи є в України план «Б»
Розблокування українських портів для всіх видів продукції зніме логістичні суперечки з сусідніми країнами – Головко
фото з відкритих джерел

Експерт пояснив, як вирішити торгові суперечки з сусідніми країнами

Розблокування українських портів для всіх видів продукції зніме торгові суперечки з сусідніми країнами, адже ми зможемо самостійно доправляти свою експортну продукцію і не залежати від чужих логістичних маршрутів. Про це розповів керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко.

«Якщо ми абсолютно знімемо проблеми з дунайських та чорноморських портів України, то в принципі нам уже не буде про що сперечатися з поляками. Це буде вирішенням багатьох проблем», – зауважив Головко. 

Він підкреслив: ситуація, яка виникла у Польщі з нашою аграрною продукцією, ставить велике питання, чи є у України «План Б» на подібні випадки – адже така проблема може виникнути і в інших країнах, через які наразі проходить транзит нашої продукції. 

«Навіть якщо ми з Польщею зараз знайдемо спільну мову, ніхто не може гарантувати, що в майбутньому це не повториться. І ми бачимо, що ситуація може розгорнутися навколо взагалі загальної логістики, а не тільки стосовно збіжжя. Тому ми наразі маємо думати план Б – якщо, наприклад, Польща якимось чином обмежить свої логістичні коридори. І власне розблокування портів – це і буде план Б, а можливо, навіть план А. А польські і румунські коридори будуть уже запасними, на випадок ескалацій», – підкреслив Головко. 

Як відомо, після вторгнення Росії українські порти у Чорному морі були заблоковані, через що Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу, Румунію та Словаччину. Однак додаткова пропозиція зерна вплинула на ціни та можливості зберігання зернових місцевих аграріїв, і там почалися протест. Через це Польща, де наближаються вибори, обмежила експорт українського зерна, а Україна натомість – обіцяла звернутися до СОТ, щоб вирішити суперечку. Пізніше Польща повідомила про відновлення транзитних коридорів для експорту українського збіжжя.  

Нагадаємо, раніше зерновий трейдер, екс народний депутат Іван Мірошніченко також заявив, що повне розблокування українських портів вирішить зерновий конфлікт, який виник між Україною та деякими країнами Європейського союзу, тому представники української влади мають зосередитися на цьому, та на консультаціях з міжнародними партнерами.

Теги: Польща експорт транзит Україна

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