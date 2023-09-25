Єврокомісар назвав причину відмов Китаю засудити вторгнення РФ в Україну

Китай після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року відмовився засудити вторгнення Росії в Україну

Позиція Пекіна щодо війни «позначається на іміджі країни не тільки у європейських споживачів, а й серед бізнесу»

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України впливає на імідж країни. Про це заявив віцеголова Єврокомісії й комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс повідомляє AFP.

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За словами Домбровскіса, позиція Пекіна щодо війни «позначається на іміджі країни не тільки у європейських споживачів, а й серед бізнесу».

«Територіальна цілісність завжди була ключовим принципом міжнародної дипломатії для Китаю. Війна Росії є кричущим порушенням цього принципу. І Китай завжди виступає за те, щоб кожна країна могла вільно обирати свій власний шлях розвитку. Тому нам дуже важко зрозуміти позицію Китаю щодо війни Росії проти України, оскільки вона порушує фундаментальні принципи Китаю», – сказав Домбровскіс.

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Зазначимо, Китай після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року відмовився засудити вторгнення Росії в Україну та різко збільшив торгівлю з Москвою в умовах західних санкцій. Пекін висунув так званий «мирний план», що містить розмиті формулювання.

Нагадаємо, Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості.

До слова, Китай готовий підтримувати всі спрямовані на досягнення миру ініціативи, що стосуються «української кризи». Проте наголошується, що вони мають базуватися на дипломатичних заходах і мирних переговорах.