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Військові можуть займати деякі державні посади: указ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Військові можуть займати деякі державні посади: указ
фото: Офіс президента

Військовий може остати очільником АМКУ

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до закону, які дозволяють призначати військових на деякі державні посади під час воєнного часу. Про це йдеться в указі № 557/2023.

«Установити, що у період дії воєнного стану для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки посади голови Антимонопольного комітету України, голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, голови, першого заступника голови та одного із заступників голови Запорізької обласної державної адміністрації, голови, першого заступника голови та одного із заступників голови Одеської обласної державної адміністрації, одного із заступників голови Чернівецької обласної державної адміністрації можуть бути заміщені військовослужбовцями, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку із залишенням на військовій службі, без виключення зі списків особового складу», – йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, триває 559-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 32 авіаційних удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Володимир Зеленський війна

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