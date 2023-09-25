Скільки українських біженців стикаються з агресією в Чехії: шокуючі дані

Українці віком до 40 років набагато частіше стають жертвами словесних нападів

5% біженців зізналися, що зазнавали фізичного нападу через своє походження

57% українських біженців заявили, що стикалися з вербальною агресією через українське походження, а 5% розповіли, що зазнавали фізичного нападу. Про це свідчить опитування дослідницького агентства PAQ Research, опубліковане Vinegret.cz.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Учасників опитування попросили відповісти на запитання: «Чи стикалися ви або будь-хто з членів вашої сім'ї з вербальними/фізичними атаками під час перебування в Чехії через те, що ви з України?».

Автори дослідження встановили, що молоді українці віком до 40 років набагато частіше стають жертвами словесних нападів через своє походження (62%), ніж літні люди (30%). При цьому жінки стикаються з агресією частіше, ніж чоловіки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Роль відіграє також сфера, в якій працюють біженці. Так, у сфері обслуговування словесними нападами стали жертвами 67% українських працівників.

Авторів насторожую той факт, що серед тих біженців, які стикалися з фізичним насильством через своє походження, 14% складають батьки-одинаки з двома чи більше дітьми.

«Тут часто йдеться про фізичні напади між дітьми. Проте в повних сім'ях із двома батьками і декількома дітьми про подібний досвід повідомили лише 6% опитаних», – йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців у Європейському Союзі до березня 2025 року. У Єврокомісії зазначають, що це забезпечить підтримку для понад 4 млн українців, які користуються захистом у європейських країнах. ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів, і її продовжили до березня 2024 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що українські біженці сплатили рекордні податки до бюджету Чехії. Наразі у країні офіційно зареєстровано 367,7 тис. українських біженців із візами тимчасового захисту. 2023 року українці заплатять 12-15 млрд чеських крон податків і зборів. У країні вже працевлаштовано 113 тис. осіб із тимчасовим захистом.