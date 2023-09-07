Білий дім відреагував на обстріл Костянтинівки

Білий дім наголосив, що важливо й надалі підтримувати Україну

Білий дім засудив чергові обстріли російськими військами цивільного населення України, включно з обстрілом Костянтинівки 6 вересня, де загинули 17 людей. Про це сказала речниця Білому дому Карін Жан-П’єр.

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«Ці жорстокі російські атаки підкреслюють важливість продовження підтримки народу України, який захищає свою територію від неспровокованих невиправданих дій російської агресії», – заявила речниця адміністрації Байдена.

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Речниця Білого дому також нагадала, що Кремль може завершити цю війну, вивівши свої війська з України та припинивши жорстокі атаки.

«Але доки цього не відбулося, Сполучені Штати, наші союзники та наші партнери будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – додала представниця Білого дому.

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Вона також зазначила, що тема України буде на порядку денному президента Байдена на саміті країн «Групи двадцяти» в Індії.

Нагадаємо, що 6 вересня російські терористи вдарили по місцевому ринку в Костянтинівці.