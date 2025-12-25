Мірошник повторив ворожий наратив та назвав російську мову «рідною» українців

Посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник заявив, що «денацифікація» в Україні передбачає скасування законів, що нібито дискримінують російськомовне населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Известия».

«Коли ми говоримо про денацифікацію, ми говоримо саме про те, щоб були скасовані дискримінаційні закони щодо використання мови та свободи віросповідання. Все це речі, які сьогодні нагнітаються українською стороною з однією метою – просто, скажімо так, змінити або підмінити самоідентифікацію людей», – сказав посол.

Родіон Мірошник – народився в Луганську Української РСР. Був керівником пресслужби голови Луганської ОДА Олександра Єфремова (1997-2004 рр.), прессекретарем президента-втікача Віктора Януковича (2005-2006 рр.) З 6 травня по 9 листопада 2022 року Родіон Мірошник обіймав посаду так званого надзвичайного і повноважного посла «ЛНР» у РФ. З серпня 2023 року призначений послом з особливих доручень МЗС РФ.

Мірошник повторив ворожий наратив та назвав російську мову «рідною» українців. «Тому коли ми говоримо про ліквідацію першопричин «конфлікту» заради довгострокового регулювання, такого роду речі, як переслідування рідної мови, повинні бути виключені. Мається на увазі і ліквідація дискримінаційних законів щодо російської мови, і заборона говорити, навчатися російською мовою і так далі», – заявив він.

Питання Московської церкви та російської мови досі не порушувалося під час мирних переговорів. Водночас у двадцяти пунктах мирної угоди зазначено, що Україна готова взяти на себе зобов’язання щодо мови та свободи віросповідання, які схвалені в межах Європейського Союзу.

Зеленський роз'яснив 13 пункт мирної угоди: «На сьогодні цей пункт звучить так. Ми ж йдемо в Євросоюз, от ми і запровадимо всі правила Євросоюзу щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин. І вони це теж хай запроваджують – якщо наважаться. Бо сьогодні цього в Росії немає – немає такої реальної поваги до релігійної та мовних меншин».