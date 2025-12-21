Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скільки Росія витрачає на війну щотижня? Названо суму

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Скільки Росія витрачає на війну щотижня? Названо суму
Російська влада продовжує збільшувати фінансування війни проти України
фото: kremlin.ru

За підсумками 2025 року, воєнні витрати РФ вищі від запланованого рівня майже на 20%

У середньому РФ витрачає на війну 213 млрд рублів на тиждень ($2,7 млрд). Ця сума могла б стати річним бюджетом для великого російського регіону. Російська влада продовжує збільшувати фінансування війни проти України, навіть зі значним перевищенням закладеного бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«За оцінкою Міноборони РФ, загальні витрати сягнуть 15,9 трлн рублів ($198,8 млрд) або 7,3% ВВП. Це на 2,4 трлн рублів ($30 млрд) більше, ніж закладалося в бюджеті. У середньому держава витрачає на війну 213 млрд рублів на тиждень ($2,7 млрд). Ця сума могла б стати річним бюджетом для великого російського регіону», – йдеться в повідомленні.

За підрахунками ЦПД, це лише видатки по лінії Міноборони. Окремо на плечі регіонів лягають виплати контрактникам, компенсації родинам загиблих, лікування поранених, протезування та поховання. Для багатьох суб’єктів федерації це стає непосильним фінансовим тягарем. Навіть за умов дефіцитного бюджету та скорочення нафтово-газових доходів Кремль лише нарощує воєнні видатки. Така політика свідчить, що війна та імперські амбіції для Путіна важливіші, ніж економічна стабільність держави.

Нагадаємо, що в Російській Федерації зафіксовано масштабне зростання невдоволення серед працівників через порушення трудового законодавства. Кількість звернень громадян до початку грудня сягнула понад 70 тис., що у півтора раза перевищує торішні показники. Найбільш гострою проблемою стали затримки виплат заробітної плати – кількість відповідних скарг зросла на 60% і перевищила 26 тис. випадків.

Як відомо, у січні наступного року російський бюджет ризикує отримати найнижчі податкові надходження від нафтовидобутку за останні три роки. Згідно з прогнозами Reuters, нафтові компанії перерахують до казни близько 380 млрд рублів ($4,72 млрд), що на 16% менше грудневих показників і вдвічі менше, ніж у січні 2025 року.

Головною причиною такого фінансового просідання експерти називають зниження світових цін на нафту. Серед інших факторів, що негативно впливають на доходи агресора, виділяють зміцнення курсу рубля відносно долара у грудні та падіння вартості нафтопродуктів.

До слова, голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна попередила, що підвищення податку на додану вартість і тарифів на початку наступного року може призвести до стрибка цін, хоча зараз темпи зростання інфляції сповільнилися до п’ятирічного мінімуму. За словами Набіулліної, цього року темпи зростання цін у Росії сповільнилися до п'ятирічного мінімуму – нижче 6%.

Нагадаємо, що у червні Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Економіка Росії перебуває у значно складнішому стані, ніж офіційно заявляє Москва. Згідно з новим звітом Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), перехід до воєнної економіки та західні санкції, запроваджені через вторгнення в Україну, чинять дедалі більший тиск на російську економіку.

Читайте також:

Теги: росія війна гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На відміну від 2014-2022 років, зараз Москва потребує відносно швидких поступок від США та Європи
Швидкий мир можливий лише за однієї умови
7 грудня, 23:35
Наслідки ударів по Києву
Масована атака на Україну, заяви США, вибухи у Росії: головне за ніч
25 листопада, 05:18
Європейці вважають Трампа загрозою та побоюються російського нападу
Європейці вважають Трампа загрозою та побоюються російського нападу – результати опитування
5 грудня, 05:37
Масована атака РФ на державну шахту
РФ завдала близько 18 ударів по державній шахті
12 грудня, 11:58
Російський школяр є фанатом неонацистських рухів
У Підмосков'ї підліток влаштував різанину в елітній школі: є жертви
16 грудня, 12:34
Аеропорти України будуть готуватися до відновлення рейсів після відкриття повітряного простору
Коли запрацюють аеропорти після війни? Державіаслужба назвала терміни
17 грудня, 18:31
Трамп: «Не вірте, поки не побачите»
Трамп прокоментував переговори щодо мирного плану для України
24 листопада, 13:50
Удару було завдано не в порту, а у відкритому морі
Росія завдала удару по турецькому цивільному судну в Чорному морі
13 грудня, 18:51
Пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури та вибито шибки у п’ятиповерхівці
Удар по енергооб'єкті в Одесі: влада повідомила наслідки
19 грудня, 08:29

Політика

Скільки Росія витрачає на війну щотижня? Названо суму
Скільки Росія витрачає на війну щотижня? Названо суму
Помічник Путіна зробив заяву щодо тристоронніх переговірів зі США та Україною
Помічник Путіна зробив заяву щодо тристоронніх переговірів зі США та Україною
Президент Бразилії: Втручання США у Венесуелу призведе до гуманітарної катастрофи
Президент Бразилії: Втручання США у Венесуелу призведе до гуманітарної катастрофи
Кремль відповів на пропозицію Макрона щодо відновлення діалогу
Кремль відповів на пропозицію Макрона щодо відновлення діалогу
Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч
Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч
The Guardian: Велика Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Балканах
The Guardian: Велика Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Балканах

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua