Скільки Росія витрачає на війну щотижня? Названо суму

За підсумками 2025 року, воєнні витрати РФ вищі від запланованого рівня майже на 20%

У середньому РФ витрачає на війну 213 млрд рублів на тиждень ($2,7 млрд). Ця сума могла б стати річним бюджетом для великого російського регіону. Російська влада продовжує збільшувати фінансування війни проти України, навіть зі значним перевищенням закладеного бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«За оцінкою Міноборони РФ, загальні витрати сягнуть 15,9 трлн рублів ($198,8 млрд) або 7,3% ВВП. Це на 2,4 трлн рублів ($30 млрд) більше, ніж закладалося в бюджеті. У середньому держава витрачає на війну 213 млрд рублів на тиждень ($2,7 млрд). Ця сума могла б стати річним бюджетом для великого російського регіону», – йдеться в повідомленні.

За підрахунками ЦПД, це лише видатки по лінії Міноборони. Окремо на плечі регіонів лягають виплати контрактникам, компенсації родинам загиблих, лікування поранених, протезування та поховання. Для багатьох суб’єктів федерації це стає непосильним фінансовим тягарем. Навіть за умов дефіцитного бюджету та скорочення нафтово-газових доходів Кремль лише нарощує воєнні видатки. Така політика свідчить, що війна та імперські амбіції для Путіна важливіші, ніж економічна стабільність держави.

Нагадаємо, що в Російській Федерації зафіксовано масштабне зростання невдоволення серед працівників через порушення трудового законодавства. Кількість звернень громадян до початку грудня сягнула понад 70 тис., що у півтора раза перевищує торішні показники. Найбільш гострою проблемою стали затримки виплат заробітної плати – кількість відповідних скарг зросла на 60% і перевищила 26 тис. випадків.

Як відомо, у січні наступного року російський бюджет ризикує отримати найнижчі податкові надходження від нафтовидобутку за останні три роки. Згідно з прогнозами Reuters, нафтові компанії перерахують до казни близько 380 млрд рублів ($4,72 млрд), що на 16% менше грудневих показників і вдвічі менше, ніж у січні 2025 року.

Головною причиною такого фінансового просідання експерти називають зниження світових цін на нафту. Серед інших факторів, що негативно впливають на доходи агресора, виділяють зміцнення курсу рубля відносно долара у грудні та падіння вартості нафтопродуктів.

До слова, голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна попередила, що підвищення податку на додану вартість і тарифів на початку наступного року може призвести до стрибка цін, хоча зараз темпи зростання інфляції сповільнилися до п’ятирічного мінімуму. За словами Набіулліної, цього року темпи зростання цін у Росії сповільнилися до п'ятирічного мінімуму – нижче 6%.

Нагадаємо, що у червні Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Економіка Росії перебуває у значно складнішому стані, ніж офіційно заявляє Москва. Згідно з новим звітом Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), перехід до воєнної економіки та західні санкції, запроваджені через вторгнення в Україну, чинять дедалі більший тиск на російську економіку.