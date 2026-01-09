Встановлено особи усіх загиблих внаслідок нічної атаки на Київ: дані прокуратури
Київська міська прокуратура ідентифікувала всіх осіб, які загинули у столиці внаслідок масованого обстрілу РФ у ніч на 9 січня. Загальна кількість травмованих зросла до 26 осіб. Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує «Главком»
За даними слідства, жертвами російської атаки стали четверо людей у двох районах міста:
- У Дніпровському районі загинула 49-річна жінка та двоє чоловіків віком 41 та 54 роки.
- У Дарницькому районі загинув 56-річний чоловік.
Окрім загиблих, ще 26 людей дістали травми та тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. У прокуратурі підкреслили, що значну частину поранених становлять працівники екстрених служб, які потрапили під удар під час виконання своїх обов’язків.
Зокрема, серед постраждалих:
- п’ять рятувальників ДСНС;
- четверо медичних працівників;
- один поліцейський.
Правоохоронці продовжують документувати наслідки нічного обстрілу в межах кримінальних проваджень, відкритих за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.
За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.
До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.
