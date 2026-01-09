Головна Київ Новини
Встановлено особи усіх загиблих внаслідок нічної атаки на Київ: дані прокуратури

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вид на Київ з розбитого вікна столичного будинку
фото: Національна поліція України

Жертвами російської атаки стали четверо людей у двох районах міста:

Київська міська прокуратура ідентифікувала всіх осіб, які загинули у столиці внаслідок масованого обстрілу РФ у ніч на 9 січня. Загальна кількість травмованих зросла до 26 осіб. Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує «Главком»

За даними слідства, жертвами російської атаки стали четверо людей у двох районах міста:

  • У Дніпровському районі загинула 49-річна жінка та двоє чоловіків віком 41 та 54 роки.
  • У Дарницькому районі загинув 56-річний чоловік.

Окрім загиблих, ще 26 людей дістали травми та тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. У прокуратурі підкреслили, що значну частину поранених становлять працівники екстрених служб, які потрапили під удар під час виконання своїх обов’язків.

Зокрема, серед постраждалих:

  • п’ять рятувальників ДСНС;
  • четверо медичних працівників;
  • один поліцейський.

Правоохоронці продовжують документувати наслідки нічного обстрілу в межах кримінальних проваджень, відкритих за фактами порушення законів та звичаїв війни. 

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

