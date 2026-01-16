Головна Думки вголос Віталій Шапран
search button user button menu button
Віталій Шапран Економічний експерт

Кремль добиває залишки економіки. У росіян почали забирати майно

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кремль забирає останнє майно росіян
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

У росіян відбирають майно для фінансування війни

На минулому тижні Федеральна служба судових приставів (ФССП) вирішила похвалитись своїм внеском у злочини проти приватної власності у РФ і в фінансуванні війни проти України. Фінансово безграмотні пристави у ФССП завили, що за 2025 рік вони передали державі РФ 1 трлн штук цінних паперів. Пікантність ситуації в тому, що акцент робився не на вартості переданого майна, а саме на кількості цінних паперів, які були конфісковані у дохід держави.

Озвучена ФССП інформація у принципі немає жодного економічного змісту, але служба приставів не змогла підрахувати ефект, ймовірно через дуже велику інтенсивність процесу націоналізації. Під ніж держави йшло все, але насамперед ресурсні компанії (золото, рідкоземельні метали, кольорові метали), постачальники сировини ВПК РФ і т.д. Тобто все, що цікавило уряд РФ, і що потім можна було б перепродати друзям Путіна.

Цікаво, що якщо на початку процесу масової націоналізації ще прослідковувалась така собі «охота на опозицію», то зараз щоб втратити свій актив у РФ достатньо просто володіти привабливим для уряду активом. Філософію процесу націоналізації у РФ зараз можна описати крилатою фразою вовка до ягняти з російської байки: «ти винний лише в тому, що я хочу їсти».

ФССП механічно обслуговує запущені путінською командою процеси, пишаючись наслідками своєї роботи, і навіть веде статистику злочинів проти приватної власності. Тож можна подякувати ФССП, що тепер у спеціалізованих звітах про порушення прав приватних власників у РФ буде їх офіційна (хоча і трохи тупенька) статистика, яка стане ще одним цвяхом в труну мрій про майбутні інвестиції у РФ.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: майно золото росія росіяни путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські окупанти змогли скористатися періодами сприятливої погоди восени та на початку зими 2025 року
ISW пояснив, чому росіяни сповільнили темпи просування
Вчора, 05:37
Під ударом були бурові установки імені Філановського, Юрія Корчагіна і Валерія Грайфера
Сили оборони уразили три бурові установки «Лукойлу» в Каспійському морі
11 сiчня, 15:58
У 2025 році на території України було заборонено для розповсюдження і демонстрування 7 фільмів
Держкіно заборонило в Україні показ низки фільмів у 2025 році (список)
7 сiчня, 16:21
Військовослужбовиця Лисиця тримає FPV-дрон
Військова розповіла, як полювала на окупанта з позивним Путін
4 сiчня, 16:15
Зеленський та Трамп на зустрічі у США 28 грудня
Чи настане мир в Україні у 2026 році: прогноз Politico
3 сiчня, 04:15
Литва готує мости до підриву на кордоні
Литва готується підірвати прикордонні мости у разі загрози з боку РФ і Білорусі
30 грудня, 2025, 18:00
З російської неволі повернулися двоє дітей
Двоє дітей повернулися додому з російської неволі напередодні Нового року
30 грудня, 2025, 14:28
Лідери ЄС під час візиту до США
Лідери ЄС заявили, що тепер Росія має довести готовність до миру
29 грудня, 2025, 04:28
Розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР»
У Туреччині розбився ще один дрон (відео)
20 грудня, 2025, 14:29

Віталій Шапран

Кремль добиває залишки економіки. У росіян почали забирати майно
Кремль добиває залишки економіки. У росіян почали забирати майно
Топ-5 міфів про непереможність РФ
Топ-5 міфів про непереможність РФ
Росіянам виставили рахунок за війну
Росіянам виставили рахунок за війну
Запахло спиртним. У Росії чергова криза
Запахло спиртним. У Росії чергова криза
Чому Росія так боїться конфіскації заморожених активів в Європі
Чому Росія так боїться конфіскації заморожених активів в Європі
Бюджету РФ від початку війни ще ніколи не було так погано. Що далі?
Бюджету РФ від початку війни ще ніколи не було так погано. Що далі?

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Сьогодні, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Сьогодні, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua