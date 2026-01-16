Кремль добиває залишки економіки. У росіян почали забирати майно

У росіян відбирають майно для фінансування війни

На минулому тижні Федеральна служба судових приставів (ФССП) вирішила похвалитись своїм внеском у злочини проти приватної власності у РФ і в фінансуванні війни проти України. Фінансово безграмотні пристави у ФССП завили, що за 2025 рік вони передали державі РФ 1 трлн штук цінних паперів. Пікантність ситуації в тому, що акцент робився не на вартості переданого майна, а саме на кількості цінних паперів, які були конфісковані у дохід держави.

Озвучена ФССП інформація у принципі немає жодного економічного змісту, але служба приставів не змогла підрахувати ефект, ймовірно через дуже велику інтенсивність процесу націоналізації. Під ніж держави йшло все, але насамперед ресурсні компанії (золото, рідкоземельні метали, кольорові метали), постачальники сировини ВПК РФ і т.д. Тобто все, що цікавило уряд РФ, і що потім можна було б перепродати друзям Путіна.

Цікаво, що якщо на початку процесу масової націоналізації ще прослідковувалась така собі «охота на опозицію», то зараз щоб втратити свій актив у РФ достатньо просто володіти привабливим для уряду активом. Філософію процесу націоналізації у РФ зараз можна описати крилатою фразою вовка до ягняти з російської байки: «ти винний лише в тому, що я хочу їсти».

ФССП механічно обслуговує запущені путінською командою процеси, пишаючись наслідками своєї роботи, і навіть веде статистику злочинів проти приватної власності. Тож можна подякувати ФССП, що тепер у спеціалізованих звітах про порушення прав приватних власників у РФ буде їх офіційна (хоча і трохи тупенька) статистика, яка стане ще одним цвяхом в труну мрій про майбутні інвестиції у РФ.