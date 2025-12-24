Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибух авто у Москві: стало відомо про загиблих

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вибух авто у Москві: стало відомо про загиблих
Вибух стався на півдні Москви
фото: соцмережі

Два інспектори дорожньо-патрульної служби померли на місці від численних осколкових поранень

Сьогодні, 24 грудня, вночі на півдні Москви, в районі Орехово-Борисово, невідомі скоїли напад на співробітників дорожньо-патрульної служби. У результаті підриву службового автомобіля загинули дві людини, ще дві отримали важкі поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Вибух пролунав о 01:30 (за московським часом) на вулиці Єлецька. За попередніми даними, невідомі закинули саморобний вибуховий пристрій у вікно патрульної машини «Шкода». Очевидці повідомили, що звук потужного вибуху поширився на кілька кварталів.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

У результаті інциденту два інспектори дорожньо-патрульної служби померли на місці від численних осколкових поранень. Ще двох постраждалих співробітників екстрено госпіталізували на реанімобілях, медики оцінюють їх стан як важкий.

Фахівці вивчають записи камер відеоспостереження, домофонів і відеореєстраторів. Слідчий комітет порушив кримінальну справу, в місті оголошено розшук нападників.

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово. За повідомленнями місцевих жителів, було чутно щонайменше два гучні вибухи, після чого з’явився дим і спалахнула пожежа. За попередніми даними, вибух стався на тій самій вулиці, де кілька днів тому підірвалося авто, в якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров

Згодом стало відомо, що внаслідок інциденту поранення дістали двоє співробітників поліції.

Теги: вибух росія Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух в Оболонському районі Києва: подробиці від поліції
Вибух в Оболонському районі Києва: подробиці від поліції
28 листопада, 23:29
Відеозвіти з акцій «флаговтыка» враховують при складанні своїх мап західні та російські медіа
Що таке «Флаговтык»? Укладачі карт лінії фронту пояснили, як росіяни здійснюють «окупацію авансом»
30 листопада, 13:49
Унаслідок кібератаки було знищено 165 терабайтів критично важливих даних
Кіберкорпус ГУР атакував провідну російську логістичну компанію
6 грудня, 17:43
Унаслідок удару зафіксовано вибухи та потужну пожежу
Генштаб підтвердив ураження в Ярославлі одного з найбільших російських НПЗ
12 грудня, 19:43
«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 
«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 
14 грудня, 03:21
РФ відмовилася від перемир’я, енергомережа України під загрозою
Масовані удари РФ ставлять українську енергетику під загрозу колапсу – WP
15 грудня, 16:07
Найтон попередив, що Росія активно розробляє нові та дестабілізуючі системи озброєння
Командувач Збройних сил Британії про загрозу з боку РФ: ситуація небезпечніша, ніж будь-коли
16 грудня, 03:20
Командувач СБС іронічно відреагував на оголошення росіянами його у міжнародний розшук
РФ оголосила Мадяра в міжнародний розшук. Він іронічно відреагував
7 грудня, 20:26
Ушаков заявив, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проєкту мирного плану «не покращують документ»
Помічник Путіна зробив заяву щодо тристоронніх переговірів зі США та Україною
21 грудня, 12:19

Соціум

Дрони атакували завод із виробництва каучуку в Тульській області
Дрони атакували завод із виробництва каучуку в Тульській області
Вибух авто у Москві: стало відомо про загиблих
Вибух авто у Москві: стало відомо про загиблих
Витік газу спричинив вибух у будинку для літніх людей у США: є загиблі
Витік газу спричинив вибух у будинку для літніх людей у США: є загиблі
Подробиці вибуху в Москві: поранено двох поліцейських
Подробиці вибуху в Москві: поранено двох поліцейських
ЗМІ: Ліквідація генерала Сарварова – ще одне авто вибухнуло на тій ж вулиці
ЗМІ: Ліквідація генерала Сарварова – ще одне авто вибухнуло на тій ж вулиці
«Ухилянти по-німецьки». Бундестаг затвердив штрафи за відмову від призовних процедур
«Ухилянти по-німецьки». Бундестаг затвердив штрафи за відмову від призовних процедур

Новини

Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua