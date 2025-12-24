Вибух авто у Москві: стало відомо про загиблих

Два інспектори дорожньо-патрульної служби померли на місці від численних осколкових поранень

Сьогодні, 24 грудня, вночі на півдні Москви, в районі Орехово-Борисово, невідомі скоїли напад на співробітників дорожньо-патрульної служби. У результаті підриву службового автомобіля загинули дві людини, ще дві отримали важкі поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Вибух пролунав о 01:30 (за московським часом) на вулиці Єлецька. За попередніми даними, невідомі закинули саморобний вибуховий пристрій у вікно патрульної машини «Шкода». Очевидці повідомили, що звук потужного вибуху поширився на кілька кварталів.

У результаті інциденту два інспектори дорожньо-патрульної служби померли на місці від численних осколкових поранень. Ще двох постраждалих співробітників екстрено госпіталізували на реанімобілях, медики оцінюють їх стан як важкий.

Фахівці вивчають записи камер відеоспостереження, домофонів і відеореєстраторів. Слідчий комітет порушив кримінальну справу, в місті оголошено розшук нападників.

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово. За повідомленнями місцевих жителів, було чутно щонайменше два гучні вибухи, після чого з’явився дим і спалахнула пожежа. За попередніми даними, вибух стався на тій самій вулиці, де кілька днів тому підірвалося авто, в якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.

Згодом стало відомо, що внаслідок інциденту поранення дістали двоє співробітників поліції.