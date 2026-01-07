Головна Світ Політика
У Чехії з будівлі парламенту знято прапор України. Речниця уряду назвала причину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Чехії з будівлі парламенту знято прапор України. Речниця уряду назвала причину
Прапор України на будівлі чеського парламенту буде майоріти лише під час важливих подій
фото з відкритих джерел

На місці прапора України чехи встановили прапор Європейського Союзу

У Чехії зняли прапор України з будівлі парламенту, до цього його вивішували на знак солідарності з країною. Але тепер поруч з парламентом висять лише прапор Чехії та Європейського Союзу. Про це пише «Главком» із посиланням на Novinky.

Відтепер прапор України на будівлі чеського парламенту буде майоріти лише під час особливих подій. «Прапор України будуть вивішувати під час важливих подій, таких як початок повномасштабної російської агресії 24 лютого. Підтримка України, безумовно, не полягає в тому, чи висить перед урядом український прапор», – сказала речниця уряду Карела Мрачкова.

Зараз у Чехії на місці прапора України біля будівлі парламенту стоїть стяг ЄС.

Нагадаємо, як новий голова нижньої палати парламенту Чехії, палати депутатів, Томіо Окамура наказав зняти з будівлі парламенту прапор України. «Я щойно зняв український прапор з будівлі Палати депутатів», – зауважив Окамура.

Згодом на це відреагував президент Чехії Петр Павел він публічно прокоментував нещодавній інцидент, коли новообраний голова парламенту Томіо Окамура зняв із будівлі відомства прапор України. За словами Петра Павела, прапори на знак солідарності з Україною, мають і далі висіти в Чехії. Також президент зауважив, що прапори України в Чехії вивісили «як символ солідарності з країною, атакованою агресивною державою». 

Раніше «Главком» писав про те, що чеська Республіка не планує направляти свої війська до України, однак боєприпасна ініціатива за участі Праги може тривати за умови фінансування з боку інших держав.ЗЩа словами прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, після консультацій з коаліційними партнерами він ухвалив рішення не згортати боєприпасну ініціативу, попри наявні застереження.

Теги: Чехія Україна прапор парламент

