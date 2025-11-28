Головна Країна Суспільство
«Укрпошта» не дозволила переказати 1000 грн Зеленського на благодійний фонд: засновниця фонду відреагувала

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Укрпошта» не дозволила переказати 1000 грн Зеленського на благодійний фонд: засновниця фонду відреагувала
«Укрпошта» відмовила переказати 1000 грн на фонд
Леся Петрук обурена, що пенсіонери не змогли підтримати фонд «Вільні Люди Україна» через обмеження «зверху»

27 листопада у селі Говори, Хмельницької області, пенсіонери у відділенні «Укрпошти» намагалися переказати гроші на фонд «Вільні Люди Україна», а саме на будівництво ретрит-будинку для військових, проте поштове відділення відмовилося прийняти платіж, запропонувавши інший список отримувачів. Про це повідомила президентка та засновниця фонду Леся Петрук на своїй сторінці у Facebook.

Леся Петрук займається волонтерською діяльністю з 2014 року, допомагаючи військовим, медичним закладам, реабілітаційним центрам, внутрішньо переміщеним особам та родинам військових. Після початку повномасштабного вторгнення вона створила фонд «Вільні Люди Україна» для надання більш якісної та швидкої допомоги.

За словами Петрук, торік її батьки переказали тисячу гривень на фонд через державну програму «Зимова єПідтримка». Цього року вона просила робити це повторно, щоб підтримати будівництво ретрит-будинку для військових.

«Мої батьки-пенсіонери переказували її торік і з радістю хотіли зробити це цьогоріч, бо знають мої «пекельні муки» зі зборами», – розповіла Леся Петрук.

Однак її батьки зіткнулися з проблемою. «Тато пішов отримувати свою і мамину тисячу і перевести, як минулого року, на фонд. Говорить, що хоче переказати на ЗСУ, тато розписується у відомості і дає реквізити фонду, але оператор поштового відділення говорить, що «на ЗСУ – це дуже добре, але у них є свій список, який їм дали, і вони зараховують туди», – описала вона ситуацію.

«Звісно, я зв'язалась із цією п. Наталією, (вона люб'язно дала телефон татові), попросила все ж таки зарахувати на мій Фонд (продублювала їй ще раз рахунок), але вона мені лише надіслала «список», куди спрямовують тисячу пенсіонерів за вказівкою «зверху» Укрпошта , і сказала що їм не вдається зробити переказ. «Список» куди дозволено Укрпоштою переказувати, додаю», – повідомила Петрук.

Укрпошта відмовила переказати гроші на фонд «Вільні Люди Україна» та показала «список» дозволених отримувачів
Укрпошта відмовила переказати гроші на фонд «Вільні Люди Україна» та показала «список» дозволених отримувачів
Леся Петрук наголосила, що не має претензій до конкретної працівниці, проте критично оцінила систему: «Пошта пробила вкотре дно знову». Вона також сподівається, що «крайня» у ситуації не буде пані Наталія і її не звільнять, «як це прийняти вирішувати у нас косяки».

Нагадаємо, що 27 листопада в мережі поширилися фото та інформація про те, що у Дніпрі літня жінка нібито прийшла до «Укрпошти» з російським паспортом, щоб отримати 1000 гривень «Зимової підтримки» від держави.

