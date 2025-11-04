У Росії гриміли вибухи, уражено підстанції та НПЗ: головне за ніч

У кількох регіонах Росії було гучно цієї ночі

«Главком» зібрав головні події ночі проти 4 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

У Росії лунали вибухи: уражено підстанції та є руйнування на нафтохімічному заводі, румунський робітник, врятований з-під завалів історичної вежі у Римі, помер у лікарні, лавина на горі Ялунг-Рі в Непалі забрала життя семи осіб.

У Волгоградській області РФ уражено підстанцію

Увечері, 3 листопада, дрони атакували Волгоградську область Росії. Там сталася пожежа на електричній підстанції внаслідок падіння уламків БпЛА під час масованої атаки.

Внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на підстанції «Фроловська».

Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області

У ніч проти 4 листопада на території Росії знову пролунали вибухи. Цього разу дрони дісталися Кстовського нафтопереробного заводу (НПЗ), який розташований у Нижегородській області.

Місцеві мешканці повідомляли про численні вибухи поблизу НПЗ у Кстово. Згодом стало відомо, що на території підприємства сталась пожежа після атаки. У мережі з'явилися кадри, які свідчать про влучання.

У Башкирії прогриміли вибухи на нафтохімічному заводі

Цієї ночі у місті Стерлітамак (Республіка Башкортостан, Росія) на нафтохімічному заводі (СНХЗ), одному з ключових підприємств хімічної промисловості Башкортостану, пролунали потужні вибухи.

За словами місцевих жителів, було чутно три потужні вибухи. Після вибухів на місце події піднявся густий дим, що викликало стурбованість серед населення.

За інформацією, наданою головою адміністрації Стерлітамака, частково обвалилось приміщення цеху. В момент вибуху в цеху перебували п’ять осіб. Наразі немає інформації про постраждалих, і причини вибуху все ще з’ясовуються.

На Курщині стався блекаут через удар по підстанції

У місті Рильськ Курської області Росії сталася аварія на енергетичній підстанції внаслідок удару чотирьох безпілотників.

За повідомленням російського чиновника Хінштейна, внаслідок атаки було знеструмлено більше 16 тис. споживачів у Рильському, Глушковському та Кореневському районах.

Румунський робітник, врятований з-під завалів історичної вежі у Римі, помер у лікарні

Робітник з Румунії, який провів під завалами майже 11 годин після обвалу частини середньовічної вежі Torre dei Conti в історичному центрі Рима, помер у лікарні.

За інформацією видання, стан чоловіка був критичним, і в кареті швидкої допомоги у нього сталася зупинка серця. Його реанімували, але, попри зусилля лікарів, він помер після госпіталізації.

Офіційно смерть працівника не підтверджена.

Лавина на горі Ялунг-Рі в Непалі забрала життя семи осіб

На горі Ялунг-Рі в Непалі сталася лавина, яка пройшла через табір на висоті 4900 метрів, забравши життя семи людей. За словами представників влади, загинули п'ятеро іноземних альпіністів і двоє непальських гідів.

Речник Збройних поліцейських сил Шайлендра Тапа повідомив, що ще п'ятеро осіб отримали поранення. Національність загиблих іноземців наразі не підтверджена.