Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Росії гриміли вибухи, уражено підстанції та НПЗ: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Росії гриміли вибухи, уражено підстанції та НПЗ: головне за ніч
У кількох регіонах Росії було гучно цієї ночі
колаж: glavcom.ua

«Главком» зібрав головні події ночі проти 4 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

У Росії лунали вибухи: уражено підстанції та є руйнування на нафтохімічному заводі, румунський робітник, врятований з-під завалів історичної вежі у Римі, помер у лікарні, лавина на горі Ялунг-Рі в Непалі забрала життя семи осіб.

У Волгоградській області РФ уражено підстанцію 

Увечері, 3 листопада, дрони атакували Волгоградську область Росії. Там сталася пожежа на електричній підстанції внаслідок падіння уламків БпЛА під час масованої атаки.

Внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на підстанції «Фроловська». 

Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області

У ніч проти 4 листопада на території Росії знову пролунали вибухи. Цього разу дрони дісталися Кстовського нафтопереробного заводу (НПЗ), який розташований у Нижегородській області.

Місцеві мешканці повідомляли про численні вибухи поблизу НПЗ у Кстово. Згодом стало відомо, що на території підприємства сталась пожежа після атаки. У мережі з'явилися кадри, які свідчать про влучання.

У Башкирії прогриміли вибухи на нафтохімічному заводі

Цієї ночі у місті Стерлітамак (Республіка Башкортостан, Росія) на нафтохімічному заводі (СНХЗ), одному з ключових підприємств хімічної промисловості Башкортостану, пролунали потужні вибухи. 

За словами місцевих жителів, було чутно три потужні вибухи. Після вибухів на місце події піднявся густий дим, що викликало стурбованість серед населення.

За інформацією, наданою головою адміністрації Стерлітамака, частково обвалилось приміщення цеху. В момент вибуху в цеху перебували п’ять осіб. Наразі немає інформації про постраждалих, і причини вибуху все ще з’ясовуються. 

На Курщині стався блекаут через удар по підстанції 

У місті Рильськ Курської області Росії сталася аварія на енергетичній підстанції внаслідок удару чотирьох безпілотників. 

За повідомленням російського чиновника Хінштейна, внаслідок атаки було знеструмлено більше 16 тис. споживачів у Рильському, Глушковському та Кореневському районах.

Румунський робітник, врятований з-під завалів історичної вежі у Римі, помер у лікарні

Робітник з Румунії, який провів під завалами майже 11 годин після обвалу частини середньовічної вежі Torre dei Conti в історичному центрі Рима, помер у лікарні. 

За інформацією видання, стан чоловіка був критичним, і в кареті швидкої допомоги у нього сталася зупинка серця. Його реанімували, але, попри зусилля лікарів, він помер після госпіталізації.

Офіційно смерть працівника не підтверджена.

Лавина на горі Ялунг-Рі в Непалі забрала життя семи осіб

На горі Ялунг-Рі в Непалі сталася лавина, яка пройшла через табір на висоті 4900 метрів, забравши життя семи людей. За словами представників влади, загинули п'ятеро іноземних альпіністів і двоє непальських гідів. 

Речник Збройних поліцейських сил Шайлендра Тапа повідомив, що ще п'ятеро осіб отримали поранення. Національність загиблих іноземців наразі не підтверджена.

Теги: пожежа росія смерть аварія блекаут зупинка населення табір поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ця атака є частиною широкої кампанії РФ
Росія вдарила по газових об’єктах, які забезпечують опалювальний сезон
5 жовтня, 14:29
Путін прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО
ISW: Кремль розпочав першу фазу підготовки до війни з НАТО
7 жовтня, 10:39
Глава українського МЗС: Росія робить ставку на дезінформацію
Глава українського МЗС: Росія робить ставку на дезінформацію
20 жовтня, 04:59
Дрони атакували Одещину
Одещина: через удари РФ пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру
22 жовтня, 04:17
Пожежі, що спалахнули 7 січня, спалили територію розміром майже з Вашингтон, округ Колумбія
ChatGPT допоміг правоохоронцям знайти винуватця руйнівної пожежі у Лос-Анджелесі
11 жовтня, 17:14
За словами глави держави, почалась підготовка 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Україна готує нові санкції проти військово-промислового комплексу РФ
29 жовтня, 21:57
Нова Зеландія запровадила санкції проти «тіньового флоту» Росії
Нова Зеландія запровадила санкції проти «тіньового флоту» Росії
30 жовтня, 02:26
Bloomberg: Експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з 2022 року
Bloomberg: Експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з 2022 року
31 жовтня, 00:16
У результаті аварії водій мотоцикла помер на місці події
На Київщині мотоцикл Kawasaki зіткнувся з автомобілем. Загинули двоє людей
Вчора, 11:22

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2025
У Росії гриміли вибухи, уражено підстанції та НПЗ: головне за ніч
У Росії гриміли вибухи, уражено підстанції та НПЗ: головне за ніч
Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу
Бронювання чоловіків у розшуку, розслідування удару по військових. Головне за 3 листопада
Бронювання чоловіків у розшуку, розслідування удару по військових. Головне за 3 листопада
Удар по військових на Дніпропетровщині: деяких посадовців відсторонено від роботи
Удар по військових на Дніпропетровщині: деяких посадовців відсторонено від роботи

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Вчора, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua