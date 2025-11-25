Головна Світ Соціум
Сили оборони вразили низку стратегічних об'єктів окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили оборони вразили низку стратегічних об’єктів окупантів
Ймовірно уражено експериментальний літак А-60
фото: Генштаб ЗСУ, росЗМІ

Уражено підприємства з виробництва БпЛА «Молнія»

У рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів РФ у ніч на 25 листопада підрозділи ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах агресора. Вони застосували реактивні БпЛА «Барс» і крилаті ракети «Нептун». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, зокрема, у м. Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу «ТАНТК ім. Г.М. Берієва» та підприємства з виробництва БпЛА «Молнія» – «Атлант Аеро». Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Під час удару по заводу «ТАНТК ім. Г.М. Берієва» ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Також дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Окрім того, підрозділи Сили оборони України у тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу «Шесхаріс» у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї РФ. За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Як повідомлялось, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах військово-економічного потенціалу агресора, націлюючись на ускладнення постачання пального та боєприпасів до окупаційних військ. 

Теги: росія війна Генштаб

Сили оборони вразили низку стратегічних об’єктів окупантів
Сили оборони вразили низку стратегічних об’єктів окупантів
