Трамп доручив Сенату продовжити роботу над санкціями проти Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сенат продовжить роботу над законопроєктом про санкції, що мають вплинути на Росію
фото з відкритих джерел

Республіканці Сенату продовжать розробку санкційного законопроєкту щодо Росії

Президент США Дональд Трамп доручив лідеру республіканської більшості в Сенаті Джону Тюну продовжити роботу над двопартійним законопроєктом про санкції щодо Росії. Про це повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, якого цитує CNN, пише «Главком».

Грем зазначив, що Трамп висловив свою думку під час недільної гри в гольф, коли заявив, що для досягнення мирного врегулювання між Росією та Україною жоден план не буде успішним, якщо Путін не побачить, що США продовжать військову підтримку України і переслідуватимуть тих, хто купує дешеву російську нафту.

Джон Тюн також підкреслив, що сенатори хочуть переконатися, що адміністрація Трампа отримає всі необхідні інструменти для сприяння мирному врегулюванню війни.

19 листопада було заплановано телефонну розмову з членами Палати представників і Сенату для обговорення цього законопроєкту.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки ведеться робота над новим законопроєктом, підтриманим обома основними партіями, який має на меті значно посилити економічний тиск на Російську Федерацію. Цю ініціативу вже схвалив президент Дональд Трамп. 

Як відомо, президент США Дональд Трамп підтримав ініціативу Конгресу щодо запровадження нових, жорстких санкцій проти Росії, які можуть зачепити і треті країни.

Під час спілкування з журналістами, на запитання, чи настав час Конгресу ухвалити законопроєкт для посилення тиску на Росію та Володимира Путіна, Трамп відповів: «Я чув, що вони так роблять, і мене це влаштовує».

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

