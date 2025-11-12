Головна Спорт Новини
Росіянин Філіппов, який здобув ліцензію на Олімпіаду, потрапив у базу «Миротворця»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Росіянин Філіппов, який здобув ліцензію на Олімпіаду, потрапив у базу «Миротворця»
У соцмережі Вконтакте Філіппов є підписником сторінки Росгвардії

Філіппов є одним із трьох російських спортсменів, які на даний момент відібралися на Олімпіаду-2026

Російський скі-альпініст Микита Філіппов, який раніше кваліфікувався на Олімпійські ігри 2026 року, потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що він є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займався пропагандою війни.

У соцмережі Вконтакте Філіппов є підписником сторінки Росгвардії. Також він у 2024 році змагався у футболці російської підсанкційної компанії «Лукойл».

Філіппов є одним із трьох російських спортсменів, які на даний момент відібралися на Олімпіаду 2026 року. До них також входять фігуристи Аделія Петросян та Петро Гуменник, який раніше також був внесений до бази «Миротворця».

Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

