Стояв на захисті України з перших днів війни. Згадаймо Ярослава Гулюка

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярослава Гулюка.

У селищі Борова Київської області 22 вересня 2025 року зупинилось серце військового Ярослава Гулюка. Воїн із перших днів повномасштабного вторгнення РФ стояв на захисті України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Фастівську міську раду.

Народився Ярослав 24 лютого 1972 року у селищі Борова, у християнській багатодітній родині серед десяти дітей. Все своє життя залишався щирим, відданим і небайдужим до рідного краю. Навчався у місцевій школі, працював у різних сферах, завжди чесно й сумлінно виконуючи свої обов’язки.

«Ярослав Гулюк мав добре серце – допомагав кожному, хто цього потребував, особливо самотнім і літнім людям. Дбав про благо рідного селища, завжди стояв на боці правди й справедливості, залишаючись прикладом небайдужості та доброти», – повідомили у Фастівській міськраді.

Із перших днів повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України у лавах територіальної оборони. 12 жовтня 2022 року добровільно вирушив на фронт. Майже два роки воював, та через тяжкі проблеми із серцем, набуті під час служби, був демобілізований і отримав інвалідність.

Як зазначили у міськраді, Ярослав Гулюк умів створювати теплу й дружню атмосферу в сім’ї, був надійною опорою для близьких і добрим другом для кожного.

Ярослав Гулюк умів створювати теплу й дружню атмосферу фото: Олег Тягнибок/Facebook

У скорботі залишилися дружина Наталія, діти Юлія та Ростислав, онучка Емілія, рідні, друзі й уся громада.

Поховали героя 24 вересня 2025 року на Борівському кладовищі

