Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Путін вперше так підставився. Для України відкрився шанс

Протягом наступних місяців ми зможемо зрозуміти чи справді Путін все більше сприймає реальність у викривленому стані
фото: kremlin.ru

Вперше за 25 років можемо говорити про ознаки неадекватності сприйняття реальності Путіним

Поки це гіпотеза, яка підтвердиться або спростується в найближчі місяці. Але з точки зору інформаційної війни у нас є унікальний шанс змінити уявлення про Путіна і у світі, і у Росії.

Історія з запрошенням журналістів подивитися на оточення в Покровську та Купʼянську абсурдне по своїй суті. Якщо ви уявляєте собі лінію фронту, то не складно здогадатися: побачити оточення як таке неможливо. Я не говорю вже про кілзону в цьому районі. Іншими словами Путін запропонував провести неможливу піар-акцію.

Більше того, всі розвідки світу розуміють, що ніякого оточення там не існує, а отже Путін або неадекватно сприймає ситуацію або оточення йому бреше. Обидва варіанти є проблемними для Путіна.

Але, на жаль, інформаційна компанія по висвітлення цих ознак неадекватності Путіна – мінімальна. А така компанія, якраз могла б витісняти Путіна в негативне інформаційне поле навіть в тих територіях, де Росія вважається другом.

Тепер щодо того, як далі буде розвиватися ситуація. Протягом наступних місяців ми зможемо зрозуміти чи справді Путін все більше сприймає реальність у викривленому стані. Якщо ситуація буде повторюватися, протягом приблизно шести місяців неадекватність Путіна стане загальнозрозумілою для російських еліт і еліт всього світу.

Я далекий від ідеї перевороту (до цього дуже далеко), адже перевороти в Росії трапляються тоді, коли хтось із оточення починає відчувати загрозу своєму життю. А Путін поки достатньо обережний, щоб цього не допустити.

У той же час створення іміджу неадекватного в прямому значенні цього слова лідера, якому бреше оточення – це унікальний шанс делегітимізації Путіна у Росії. І я можу стверджувати, що він так підставився вперше у своїй президентській карʼєрі. Головне нам цей шанс не профукати.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
