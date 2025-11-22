Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина

Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію

Сьогодні, 22 листопада 2025 року, відбувся успішний захід із повернення цивільних осіб із Білорусі. За результатами переговорів, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув в Україну 31 громадянина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повернено 31 громадянина України. Чоловіки та жінки, які були затримані на території Білорусі були засуджені до різних термінів ув'язнення (від 2 до 11 років).

фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед звільнених цивільних громадян є особи з тяжкими хворобами, зокрема на онкологію.

фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб висловив подяку Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за «плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ». Також штаб подякував усім залученим державним структурам за спільну роботу.

Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію. Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням усіх громадян.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 31 громадянина України, які сьогодні повернуться на батьківщину. Таку заяву зробила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт.