Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
Серед звільнених цивільних громадян є особи з тяжкими хворобами
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію

Сьогодні, 22 листопада 2025 року, відбувся успішний захід із повернення цивільних осіб із Білорусі. За результатами переговорів, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув в Україну 31 громадянина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повернено 31 громадянина України. Чоловіки та жінки, які були затримані на території Білорусі були засуджені до різних термінів ув'язнення (від 2 до 11 років). 

Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина фото 1
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед звільнених цивільних громадян є особи з тяжкими хворобами, зокрема на онкологію.

Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина фото 2
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб висловив подяку Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за «плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ». Також штаб подякував усім залученим державним структурам за спільну роботу.

Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію. Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням усіх громадян.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 31 громадянина України, які сьогодні повернуться на батьківщину. Таку заяву зробила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт.

Читайте також:

Теги: Україна Білорусь полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан прогнозує розвиток подій після 28-пунктового плану США
Орбан прогнозує, що мирний план США наближає Будапештський саміт
Вчора, 17:46
Білий дім очікує узгодження терміну припинення бойових дій в Україні до кінця листопада
Politico: США планують оголосити терміни завершення війни в Україні найближчим часом
19 листопада, 16:31
Міністр армії Ден Дрісколл ліворуч і начальник штабу армії – генерал Ренді Джордж
Генерал Дріскол в Києві. Що це означає?
19 листопада, 10:07
Анджеліна Джолі привернула увагу до необхідності негайного припинення конфліктів
Анджеліна Джолі підбила підсумки поїздки в Україну
9 листопада, 10:04
У рибальських портах уздовж узбережжя Бретані накопичуються викинуті рибальські сіті
Рибалки з Франції допомагають захищати українців від російських дронів
8 листопада, 16:52
Трамп пообіцяв допомогу Україні щодо блокування вступу в ЄС з боку Угорщини
Зеленський розповів, як просив Трампа вплинути на Орбана через вступ України в ЄС
4 листопада, 19:02
Екстрадованого передали співробітникам Національного антикорупційного бюро в міжнародному пункті пропуску Краківець-Корчова
Німеччина видала Україні фігуранта справи про розтрату 100 млн грн в «Енергоатомі»
4 листопада, 14:38
Через прогнозований туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними
Рятувальники попередили українців про негоду: що слід врахувати
1 листопада, 18:59
Яхту Медведчука намагалися вкрасти сім людей
Стало відомо, чому досі не вдалося продати елітну яхту Медведчука
25 жовтня, 18:45

Події в Україні

Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)
Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua