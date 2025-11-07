Українці отримали субсидії на опалювальний сезон. Як переглянути розмір виплат

До початку опалювального сезону ще можна встигнути оформити субсидію

Посадовці Пенсійного фонду дали поради українцям, які ще не оформили субсидію

Пенсійний фонд України перерахував житлові субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років та повідомив про здійснені виплати за жовтень у листопаді. Відомство повідомило, як саме перевірити розмір нарахованої субсидії. Про це пише «Главком».

Щоб перевірити розмір нарахованої субсидії потрібно увійти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду у розділі «Моя субсидія». «Розмір житлової субсидії за жовтень, яку виплачено в листопаді, обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення (індивідуальне газове опалення, опалення електроенергією, централізоване теплопостачання) з початку опалювального сезону – з 16 жовтня (16 днів)», – каже пресслужба відомства.

Також можливо отримати житлову субсидію, якщо ви ще не зверталися для цього до Пенсійного фонду. Вперше оформити субсидію можна кількома способами. Одним з варіантів це звернення-онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або у мобільному додатку «Пенсійний фонд України». Також можна звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Або надіслати звернення на пошту територіального органу фонду.

У випадку, якщо ви подасте документи до 30 листопада (включно), житлову субсидію буде призначено вже з початку опалювального сезону. Однак, якщо момент подачі заяви буде після 1 грудня, нарахування відбуватиметься з місяця, коли ви подали звернення.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що деяким українцям можуть відмовити в отриманні субсидії.В Україні домогосподарства мають право на отримання субсидії. Однак в деяких випадках особам можуть відмовити в її отриманні. У Пенсійному фонді України пояснили, які домогосподарства втрачають право на призначення житлової субсидії.

Також повідомлялося, що з жовтня 2025 року Пенсійний фонд України посилює контроль за законністю отримання громадянами соціальних виплат і субсидій. У разі виявлення порушень переплачені суми доведеться повернути державі.