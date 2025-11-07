Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Українці отримали субсидії на опалювальний сезон. Як переглянути розмір виплат

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Українці отримали субсидії на опалювальний сезон. Як переглянути розмір виплат
До початку опалювального сезону ще можна встигнути оформити субсидію
фото з відкритих джерел

Посадовці Пенсійного фонду дали поради українцям, які ще не оформили субсидію

Пенсійний фонд України перерахував житлові субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років та повідомив про здійснені виплати за жовтень у листопаді. Відомство повідомило, як саме перевірити розмір нарахованої субсидії. Про це пише «Главком».

Щоб перевірити розмір нарахованої субсидії потрібно увійти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду у розділі «Моя субсидія». «Розмір житлової субсидії за жовтень, яку виплачено в листопаді, обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення (індивідуальне газове опалення, опалення електроенергією, централізоване теплопостачання) з початку опалювального сезону – з 16 жовтня (16 днів)», – каже пресслужба відомства.

Також можливо отримати житлову субсидію, якщо ви ще не зверталися для цього до Пенсійного фонду. Вперше оформити субсидію можна кількома способами. Одним з варіантів це звернення-онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або у мобільному додатку «Пенсійний фонд України». Також можна звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Або надіслати звернення на пошту територіального органу фонду.

У випадку, якщо ви подасте документи до 30 листопада (включно), житлову субсидію буде призначено вже з початку опалювального сезону. Однак, якщо момент подачі заяви буде після 1 грудня, нарахування відбуватиметься з місяця, коли ви подали звернення.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що деяким українцям можуть відмовити в отриманні субсидії.В Україні домогосподарства мають право на отримання субсидії. Однак в деяких випадках особам можуть відмовити в її отриманні. У Пенсійному фонді України пояснили, які домогосподарства втрачають право на призначення житлової субсидії.

Також повідомлялося, що з жовтня 2025 року Пенсійний фонд України посилює контроль за законністю отримання громадянами соціальних виплат і субсидій. У разі виявлення порушень переплачені суми доведеться повернути державі.

Читайте також:

Теги: субсидія опалення українці Пенсійний фонд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сибіга: Закордонні українці всіх поколінь знають, наскільки це довгоочікуваний крок. Багато хто чекав на нього роками
З якими країнами Україна запровадить множинне громадянство: Кабмін визначив критерії
8 жовтня, 22:52
Російська версія сайтів потрапила під приціл мовних активістів
Мовні активісти «нагородили» популярні сайти «клізмою»: що це значить
13 жовтня, 18:22
Українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків», було затримано в Італії за міжнародним ордером, виданим німецькою прокуратурою
Суд в Італії скасував рішення про екстрадицію українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
15 жовтня, 22:51
Кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які в’їжджають до країни, останнім часом різко зросла
Німеччина пропонує обмежити в’їзд молодих українців
24 жовтня, 08:44
Правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав гранату
На Харківщині чоловік під час сварки підірвав гранату: є загиблий
11 жовтня, 17:58
Як отримати допомогу по безробіттю в Україні: суми та порядок оформлення
Скільки платитимуть безробітним у листопаді та як оформити допомогу
27 жовтня, 11:38
Кожного дня в середньому з України виїжджає 1600 українців
Польща заявила, що українці віком 18-22 роки масово їдуть за кордон. Реакція ДПСУ
30 жовтня, 14:31
Між січнем і липнем 2025 року в Польщі зафіксовано 543 злочини на ґрунті ненависті до українців
У Польщі зростає хвиля нападів на українців
1 листопада, 17:48
Розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів
Старт опалювального сезону у столиці: скільки будинків уже з теплом
31 жовтня, 14:59

Економіка

Підвищення тарифу на передачу електроенергії лише поглибить кризу у економіці – ЗМІ
Підвищення тарифу на передачу електроенергії лише поглибить кризу у економіці – ЗМІ
«Метінвест» відзвітував про сплату податків від початку року
«Метінвест» відзвітував про сплату податків від початку року
Українці отримали субсидії на опалювальний сезон. Як переглянути розмір виплат
Українці отримали субсидії на опалювальний сезон. Як переглянути розмір виплат
Україна відкладає перехід на еАкциз
Україна відкладає перехід на еАкциз
Між війною та відновленням. Державні фінанси-2025: попередні підсумки
Між війною та відновленням. Державні фінанси-2025: попередні підсумки
«Метінвест» посилює адвокацію промисловості за кордоном
«Метінвест» посилює адвокацію промисловості за кордоном

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua