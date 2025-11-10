Головна Світ Соціум
У Польщі зафіксовано зростання злочинів та проявів ненависті проти українців – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У Польщі зафіксовано зростання злочинів та проявів ненависті проти українців – Bloomberg
Підтримка українців у Польщі суттєво зменшується
Аналітики зазначають, що зростання злочинів на ґрунті ненависті є типовим явищем після масової міграції 

У Польщі, яка стала головним притулком для мільйонів українців, зафіксовано помітне зростання злочинів та проявів ненависті проти біженців. Ця тривожна тенденція підриває солідарність, яка панувала в перші місяці повномасштабного вторгнення, та ускладнює інтеграцію українців у польське суспільство. Як пише «Главком» із посиланням на дані, які наводить Bloomberg, зростання антиукраїнських настроїв проявляється у різних формах.

Зокрема йдеться про випадки побиття та словесних образ на вулицях, дискримінація на роботі та в побуті, ускладнення в пошуку житла та працевлаштуванні, а також випадки відмови в обслуговуванні. Також йдеться про зростання агресивних коментарів та погроз у соціальних мережах, що поширюють антиукраїнські наративи.

Хвиля агресії збігається з посиленням внутрішньополітичних та економічних суперечок у Польщі, включно з питаннями експорту сільськогосподарської продукції та конкуренції на ринку праці. 

Хоча польський уряд та значна частина населення продовжують надавати підтримку українським біженцям, правозахисні групи та самі українці свідчать, що напруга зростає.

Аналітики зазначають, що зростання злочинів на ґрунті ненависті є типовим явищем після масової міграції, особливо коли первинний «шок солідарності» минає, а економічні проблеми та конкуренція за ресурси посилюються. Це створює додаткові виклики для польської влади, яка має балансувати між підтримкою громадян України та зниженням соціальної напруги всередині країни.

Ситуацію прокоментував виданню старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин у Варшаві Петро Бурас.

«Велике питання, як Навроцький зможе поєднати інтереси національної безпеки Польщі зі зростаючими антиукраїнськими настроями серед правого електорату», – сказав він.

Експерти зазначають, що останнім часом почастішали напади на українців у Польщі. У країні зараз перебувають від 1,5 до 2 млн. українських громадян, що створює складне соціальне тло для подальшого розвитку польсько-українських відносин.

До слова, завдяки міжнародній угоді між Україною та Польщею, громадяни України, які працювали в обох країнах, мають право отримувати дві пенсії – від українського Пенсійного фонду та Управління соціального страхування Польщі. 

Теги: українці населення страхування дискримінація Польща біженці

