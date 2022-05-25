Росія придумала, як виплачувати держборг без доларів

Спікер Держдуми РФ Володін залякує США рублями

Російська влада запевняє, що продовжуватиме виплати за державним боргом американським власникам суверенних облігацій. Про це очільник нижньої палати російського парламенту В’ячеслав Володін написав у офіційному Telegram-каналі.

Володін зазначив, що усі необхідні кошти для проведення виплат Росія має. Що ж до завершення терміну дії ліцензії міністерства фінансів США, яка дозволяла Кремлю обслуговувати американських кредиторів, то спікер Держдуми пообіцяв проводити такі виплати в рублях.

«Це свідомий вибір США. Вони самі заборонили виплати у доларах», – похизувався знайденим виходом із ситуації російський політик.

В’ячеслав Володін також заявив, що рубль «суттєво посилився», тож Росія має «хорошу кон’юнктуру на ринку», а США та союзники, мовляв, «нехай звикають до рубля».

Нагадаємо, що ще у квітні катастрофічну ситуацію в російській економіці визнав давній соратник Володимира Путіна, голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін.

У травні ж російські провладні ЗМІ визнали, що РФ знову зіткнеться з ризиком технічного дефолту у кінці місяця, коли вона має погасити купони за випусками «Росія-2026» і «Росія-2036».

18 травня небажання США продовжувати російську ліцензію, потрібну для виплат за держборгом, підтвердила очільниця міністерства фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен.

Сьогодні, 25 травня, термін дії ліцензії сплив, тож країна-агресор не зможе розраховуватися із американськими власниками суверенних облігацій. Це, як стверджують російські ЗМІ, означає технічний дефолт орієнтовно у другій половині липня.

Читайте також: «Дефолт неминучий». Чому росіянам не страшно