МЗС Росії пояснило, коли буде готове обміняти захисників «Азовсталі»

Українські захисники «Азовсталі» перед обміном, можливо, пройдуть через рашистський суд

Кремль планує провести суд на українськими військовими

Російська влада готова обговорювати обмін захисників «Азовсталі», але висуває умову. Про це журналістам заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, коментуючи можливість обміняти азовців на засудженого до довічного ув’язнення рашистського окупанта Вадима Шишимаріна.

Руденко зазначив, що можливий обмін захисників «Азовсталі» російська влада готова розглядати після того, як українські військові будуть засуджені рашистським судом.

«Тоді можуть бути якісь інші кроки. До цього всі розмови про обмін передчасні», – зазначив заступник керівника МЗС Росії.

Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

19 травня Червоний хрест відвідав українських захисників, які вийшли з «Азовсталі».

Учора, 24 травня, британське видання The Guardian опублікувало коментар дружини командира полку «Азов» Катерини Прокопенко. Та заявила, що мала телефонну розмову із чоловіком, він запевнив її, що ставлення до них з боку окупантів задовільне, ніхто не зазнав насилля, українських воїнів дають їжу, воду та ліки.

Додамо, що того ж дня генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила – засудженого до довічного ув’язнення російського окупанта Шишимаріна (він убив мирного жителя на Сумщині) можуть обміняти на когось із українських полонених.