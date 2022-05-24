САП повернула у держвласність запорізький комбінат Фірташа

Майновий комплекс повернуто у власність держави

Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, відповідно до яких цілісний майновий комплекс Запорізького титано-магнієвого комбінату повернуто у власність держави.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Суд ухвалив таке рішення 23 травня.

«Таким чином суд погодився з доводами прокурора та представника Фонду державного майна України, як позивача, що були наведені у ході судового розгляду, і відмовив у задоволенні касаційної скарги компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр). На сьогодні рішення Касаційного цивільного суду є остаточним – майновий комплекс повернуто у власність держави», – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що частка держави в новоствореному ТОВ «ЗТМК» складає 51 % (контрольний пакет), фактично підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтрачено на погашення раніше створених заборгованостей ДП «ЗТМК» за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.

У подальшому ці кошти виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн гривень.

Раніше Group DF Дмитра Фірташа перерахувала 100 мільйонів гривень на спецрахунки НБУ для надання гуманітарної допомоги Україні.

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