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    Економіка та фінанси

    САП повернула у держвласність запорізький комбінат Фірташа

    САП повернула у держвласність запорізький комбінат Фірташа

    Майновий комплекс повернуто у власність держави

    Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, відповідно до яких цілісний майновий комплекс Запорізького титано-магнієвого комбінату повернуто у власність держави.

    Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Суд ухвалив таке рішення 23 травня.

    «Таким чином суд погодився з доводами прокурора та представника Фонду державного майна України, як позивача, що були наведені у ході судового розгляду, і відмовив у задоволенні касаційної скарги компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр). На сьогодні рішення Касаційного цивільного суду є остаточним – майновий комплекс повернуто у власність держави», – йдеться у повідомленні.

    Незважаючи на те, що частка держави в новоствореному ТОВ «ЗТМК» складає 51 % (контрольний пакет), фактично підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтрачено на погашення раніше створених заборгованостей ДП «ЗТМК» за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.

    У подальшому ці кошти виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

    При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн гривень.

    Раніше Group DF Дмитра Фірташа перерахувала 100 мільйонів гривень на спецрахунки НБУ для надання гуманітарної допомоги Україні.

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    Теги: росія окупанти прокуратура суд війна САП Україна окупація #stoprussia
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    САП повернула у держвласність запорізький комбінат Фірташа