Стало відомо, скільки закарпатців вакцинувалися на угорському кордоні

Наразі кампанія вакцинації на українсько-угорському кордоні не здійснюється

Наразі кампанія вакцинації на українсько-угорському кордоні не здійснюється

Кампанія з вакцинації тривала з 2 липня до 31 серпня, наразі вакцинація на кордоні не проводиться

Угорщина в мобільних пунктах на кордоні вакцинувала від коронавірусу понад 20 тисяч жителів Закарпатської області. Про це повідомляє Infopost.

Зазначається, що вакцину отримали 20 690 громадян України із Закарпатської області. Кампанія з вакцинації тривала з 2 липня до 31 серпня. Наразі вакцинація на кордоні не проводиться.

Також повідомляється, що будь-який житель Закарпатської області старше 18 років міг безкоштовно вакцинуватися в мобільних пунктах безпосередньо поруч з КПП. Але для цього потрібно було показати паспорт з пропискою в регіоні.

Як відомо, влітку Угорщина вакцинувала людей і на кордоні з іншими сусідніми країнами.

Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.