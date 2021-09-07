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    Стало відомо, скільки закарпатців вакцинувалися на угорському кордоні

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    Наразі кампанія вакцинації на українсько-угорському кордоні не здійснюється - Стало відомо, скільки закарпатців вакцинувалися на угорському кордоні
    Наразі кампанія вакцинації на українсько-угорському кордоні не здійснюється
    Фото: infopost

    Кампанія з вакцинації тривала з 2 липня до 31 серпня, наразі вакцинація на кордоні не проводиться

    Угорщина в мобільних пунктах на кордоні вакцинувала від коронавірусу понад 20 тисяч жителів Закарпатської області. Про це повідомляє Infopost.

    Зазначається, що вакцину отримали 20 690 громадян України із Закарпатської області. Кампанія з вакцинації тривала з 2 липня до 31 серпня. Наразі вакцинація на кордоні не проводиться.

    Також повідомляється, що будь-який житель Закарпатської області старше 18 років міг безкоштовно вакцинуватися в мобільних пунктах безпосередньо поруч з КПП. Але для цього потрібно було показати паспорт з пропискою в регіоні.

    Як відомо, влітку Угорщина вакцинувала людей і на кордоні з іншими сусідніми країнами.

    Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

    Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.

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    Теги: Закарпаття Угорщина українці Україна щеплення вакцинація кордон коронавірус
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    Стало відомо, скільки закарпатців вакцинувалися на угорському кордоні