Стало відомо, скільки закарпатців вакцинувалися на угорському кордоні
Кампанія з вакцинації тривала з 2 липня до 31 серпня, наразі вакцинація на кордоні не проводиться
Угорщина в мобільних пунктах на кордоні вакцинувала від коронавірусу понад 20 тисяч жителів Закарпатської області. Про це повідомляє Infopost.
Зазначається, що вакцину отримали 20 690 громадян України із Закарпатської області. Кампанія з вакцинації тривала з 2 липня до 31 серпня. Наразі вакцинація на кордоні не проводиться.
Також повідомляється, що будь-який житель Закарпатської області старше 18 років міг безкоштовно вакцинуватися в мобільних пунктах безпосередньо поруч з КПП. Але для цього потрібно було показати паспорт з пропискою в регіоні.
Як відомо, влітку Угорщина вакцинувала людей і на кордоні з іншими сусідніми країнами.
Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.
Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.