Домашній арешт Медведчука. Українці поки не повірили в щирість влади

Більшість українців вважає, все, що відбувається з Медведчуком – переважно імітацією

Український інститут Майбутнього провів онлайн опитування українців про ставлення до домашнього арешту Медведчука та до дій влади з цього питання. Якщо коротко: відносна більшість людей підтримує цей крок, але аж ніяк не розцінює це як боротьбу з олігархами і взагалі не вірить в судові перспективи/

На питання «Вручення підозри та домашеій арешт Медведчука це…» відповіді розподілилися так:

Реальною боротьбою з російськими агентами впливу вважають справу В. Медведчука 25% респондентів, частіше за інших дану відповідь надавали респонденти віком 18-27 років, при цьому респонденти зі Сходу рідше за інших обирали цю альтернативу.

Кожен п’ятий респондент (20%) зазначив, що справа В. Медведчука - це спроба відвернути увагу українців від реальних проблем в економіці і в боротьбі з коронавірусом.

10% говорить, що це розправа з політичними опонентами

8% вважає, що це спроба перетягнути на свою сторону патріотичний електорат

Лише 7% (!!!) вважає це боротьбою з олігарзами

22% опитаних не мають однозначної позиції щодо заданого питання, частіше за інших дану відповідь надавали респонденти зі Сходу.

В цілому можна говорити, що головний посил офісу Президента і колонка Зеленського «Мінус Медведчук», де він запевняв всіх нас, що у нас стало на одного олігарха менше взагалі не заходить суспільству.

Питання «Чи відповідає обрана міра цілодобовий домашній арешт тяжкості підозри» взагалі показала, що абсолютна більшість українців вважають всю цю історією імітацією боротьби.

38% вважає, що повністю не відповідає і ще 29% вважає, що частково не відповідає.

8% говорить, що частково відповідає і лише 3% говорить, що повністю відповідає

5% ввважає, що мали б відпустити з зали суду

Якщо прокоментувати ці відповіді, то суспільство чітко говорить: ми не віримо в те, що ви робите.

І, нарешті, як на мене, ключове питання: «Чим на вашу думку закінчиться суд над Медведчуком?»

40% вважає, що це буде не суд, а цирк (чим вищий вік, тим більше людей так вважає: у віковій категорії 18-27 таких 27%, 26-35 років – 33%, 36-45 років -47%, більше 46 років – 43%)

15% вважає, що суд буде довгим і закінчиться виправдальним вироком

14% вважає, що суд буде довгим і закінчиться умовним терміном

Лише 8% вважає, що суд буде довгим і закінчиться реальним терміном ув’язнення

В цілому, ми можемо констатувати, що абсолютна більшість українців вважає, все, що відбувається з Медведчуком переважно імітацією, хоча й для частини суспільства – в цій імітації є великий плюс, пов'язаний їз боротьбою з російським впливом. Власне, імітація стає головним драйвером стабільності рейтингів Зеленського, але вона ж і веде до породження нових імітацій. Для всіх нас – це реальний виклик, бо надто довго надувати міфічні бульбашки неможливо, рано чи пізно вони лопаються.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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