Ядерна істерика Кремля: навіщо Москві нова хвиля погроз

Росія знову лякає ядерним ударом, якого не буде

Заява служби зовнішньої розвідки про передачу Україні ядерної зброї Британією та Францією, безумовно ідіотизм.

Але в цей ідіотизм прогнозовано включився Медвєдєв і пригрозив ядерним ударом. За законами жанру, завтра-післязавтра можемо чекати і якоїсь реакції від Пєскова, а може й самого Путіна.

Перш за все треба сказати, що ніякого ядерного удару не буде. Але давайте зрозуміємо, чому це запущено?

• 1 •

Потрібно перебити тему «чотири роки війни», яка дуже незручна Кремлю (між іншим, саме тому, сьогодні Дурова роблять терористом);

• 2 •

Логіка Кремля тут дуже схожа на логіку «обстрілу Валдаю». Вони нагромаджують брехню для того, щоб потім, при потребі, використовувати цю брехню в переговорах (або для зриву переговорів). Вони створюють віртуальну реальність, яку навʼязують своїм візаві. Навіть, якщо візаві їм прямим текстом кажуть: «це брехня».

• 3 •

Це доволі тупа спроба погіршити і без того складні стосунки Вашингтона та Лондона.

• 4 •

Зараз тривають переговори Росія -США про ядерну зброю. Це дуже обмежена, але спроба навʼязати свою повістку дня. Скажу відразу, там нічого не вийде, але читайте п.2.

• 5 •

В Україні є приблизно 25% населення, які бояться ядерної війни. Їх стан буде глибоко дестабілізований.