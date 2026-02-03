Боронив Україну на запорізькому напрямку. Згадаймо Олега Крайника

У 2024 році Олег Крайник став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Крайника.

Після важких боїв та отриманих поранень серце захисника України Олега Крайника зупинилося 28 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та Радехівську міську раду.

Олег Крайник народився 20 грудня 1991 року у селі Бишів на Львівщині. Навчався у Закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Бишів Радехівської міської ради Львівської області, згодом – у Львівському технікумі м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Зберігання, консервування та переробка молока». Також навчався в Національному університеті харчових технологій за спеціальністю «Харчові технології та інженерія».

Працював майстром з ремонту автомобілів у товаристві з обмеженою відповідальністю «Ніко-Захід».

Зі слів рідних, Олег був дуже добрим і щирим, ніколи не відмовляв у допомозі та завжди відгукувався на прохання. Був турботливим чоловіком і найкращим татом для свого сина. Захоплювався ремонтом автомобілів та полюванням.

У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на запорізькому напрямку у складі 210-го окремого штурмового полку Сухопутних військ Збройних Сил України.

Нагороджений Почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест» та відзнакою Міністерства оборони України – медаллю «За поранення».

Поховали воїна 2 січня на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

У Олега Крайника залишилися дружина, син, батьки, двоюрідні брати та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.